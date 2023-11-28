桃園猛男消防月曆出爐！唯一正妹辣秀馬甲線 吸6千人按讚嗨喊：戀愛了

各縣市陸續推出消防員月曆，桃園市2024非官方消防月曆也曝光，這次由12名消防猛男及1名消防正妹共同拍攝，火辣身材看了超養眼，近日消息自桃園搜救犬隊粉專曝光後瞬間引起熱議，許多網友看完紛紛大喊「戀愛了」。

桃園搜救犬隊粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」近日曝光照片，由12名消防猛男及1名消防正妹自己籌備規劃，拍攝非官方的2024月曆，精壯的身材和陽光笑容，畫面超級養眼。對此粉專寫下「2024年，非官方桃園消防猛男月曆出爐，請持續關注我們，即將開抽！只送不賣」，結果PO文2天就吸引超過6千人按讚，許多網友紛紛留言「可以出道了」、「桃園消防猛男代表」。

對此負責統籌拍攝、同時也是月曆模特兒的消防員徐鵬翔今表示，2年前第一次拍月曆，當時迴響就相當熱烈，很多親友敲碗希望再出桌曆，因此除了月曆，還特別規畫桌曆版本，大家都是一群喜歡健身、運動的好朋友，希望以此記錄自己的青春和體態，也可以藉由月曆讓大家認識、支持消防。

而月曆中唯一的正妹消防員尤詩妤則說，消防是自己很喜歡的工作，也很熱衷於救護，為了精進自己，日前考取高級救護技術員執照並參加相關比賽，剛好平時有在健身的習慣，看到學長揪人拍月曆，也想看看自己能不能讓體態達到巔峰，算是給自己的挑戰，這段時間大家一起控制飲食、健身並拍照，很滿意拍出來的成果。

徐鵬翔也提到，這次從找攝影師、拍攝風格及設計印刷都是自己親力親為，2年前第一次拍月曆，取景多數在戶外，包括海邊及山上，這次決定換個風格改在棚內拍攝；今年的月曆從年初就開始規劃，花了將近快1年的時間，而這次主要提供給親友、消防隊及搜救犬隊粉專做抽獎，沒有對外販售，結果一推出反應相當熱烈，未來希望可以和搜救犬隊結合，將月曆推廣成公益，回饋社會。

桃園市2024非官方消防猛男月曆特別規畫桌曆版本供大家欣賞。記者周嘉茹／攝影 消防員們耗時將近1年規劃、拍攝並設計，成品出爐引發外界熱議。記者周嘉茹／攝影