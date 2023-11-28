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桃園猛男消防月曆出爐！唯一正妹辣秀馬甲線 吸6千人按讚嗨喊：戀愛了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市2024非官方消防猛男月曆曝光，由12名消防猛男及1名消防正妹共同拍攝。記者周嘉茹／翻攝
桃園市2024非官方消防猛男月曆曝光，由12名消防猛男及1名消防正妹共同拍攝。記者周嘉茹／翻攝

各縣市陸續推出消防員月曆桃園市2024非官方消防月曆也曝光，這次由12名消防猛男及1名消防正妹共同拍攝，火辣身材看了超養眼，近日消息自桃園搜救犬隊粉專曝光後瞬間引起熱議，許多網友看完紛紛大喊「戀愛了」。

桃園搜救犬隊粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」近日曝光照片，由12名消防猛男及1名消防正妹自己籌備規劃，拍攝非官方的2024月曆，精壯的身材和陽光笑容，畫面超級養眼。對此粉專寫下「2024年，非官方桃園消防猛男月曆出爐，請持續關注我們，即將開抽！只送不賣」，結果PO文2天就吸引超過6千人按讚，許多網友紛紛留言「可以出道了」、「桃園消防猛男代表」。

對此負責統籌拍攝、同時也是月曆模特兒的消防員徐鵬翔今表示，2年前第一次拍月曆，當時迴響就相當熱烈，很多親友敲碗希望再出桌曆，因此除了月曆，還特別規畫桌曆版本，大家都是一群喜歡健身、運動的好朋友，希望以此記錄自己的青春和體態，也可以藉由月曆讓大家認識、支持消防。

而月曆中唯一的正妹消防員尤詩妤則說，消防是自己很喜歡的工作，也很熱衷於救護，為了精進自己，日前考取高級救護技術員執照並參加相關比賽，剛好平時有在健身的習慣，看到學長揪人拍月曆，也想看看自己能不能讓體態達到巔峰，算是給自己的挑戰，這段時間大家一起控制飲食、健身並拍照，很滿意拍出來的成果。

徐鵬翔也提到，這次從找攝影師、拍攝風格及設計印刷都是自己親力親為，2年前第一次拍月曆，取景多數在戶外，包括海邊及山上，這次決定換個風格改在棚內拍攝；今年的月曆從年初就開始規劃，花了將近快1年的時間，而這次主要提供給親友、消防隊及搜救犬隊粉專做抽獎，沒有對外販售，結果一推出反應相當熱烈，未來希望可以和搜救犬隊結合，將月曆推廣成公益，回饋社會。

桃園市2024非官方消防猛男月曆特別規畫桌曆版本供大家欣賞。記者周嘉茹／攝影
桃園市2024非官方消防猛男月曆特別規畫桌曆版本供大家欣賞。記者周嘉茹／攝影
消防員們耗時將近1年規劃、拍攝並設計，成品出爐引發外界熱議。記者周嘉茹／攝影
消防員們耗時將近1年規劃、拍攝並設計，成品出爐引發外界熱議。記者周嘉茹／攝影

消防員們控制飲食、重訓讓體態達到巔峰留下紀念。記者周嘉茹／翻攝
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大有消防分隊隊員蔡志偉也是參與拍攝的其中一員。記者周嘉茹／攝影
大有消防分隊隊員蔡志偉也是參與拍攝的其中一員。記者周嘉茹／攝影
桃園市2024非官方消防猛男月曆推行由大有消防分隊消防員徐鵬翔負責統籌規劃。圖／徐鵬翔提供
桃園市2024非官方消防猛男月曆推行由大有消防分隊消防員徐鵬翔負責統籌規劃。圖／徐鵬翔提供
桃園市2024非官方消防猛男月曆中唯一正妹消防員尤詩妤是一大亮點。圖／徐鵬翔提供
桃園市2024非官方消防猛男月曆中唯一正妹消防員尤詩妤是一大亮點。圖／徐鵬翔提供

月曆 桃園 搜救犬 消防員 健身

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