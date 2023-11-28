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不願被房價綁架！新竹房貸超越全國平均 竹科工程師寧出走外縣市「掃貨」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹房貸期數超過全國平均，新青安上路導致長年期房貸比例增加。記者巫鴻瑋／攝影
新竹房貸期數超過全國平均，新青安上路導致長年期房貸比例增加。記者巫鴻瑋／攝影

國人新購置住宅平均貸款期數再創新高，今年第3季平均已達到305期、約25.4年，新竹縣更以323期超越全國平均，不少竹科新鮮人背負成家壓力不得不買房，只好忍痛坐上「新青安貸款」列車，卻已有部分竹科人轉而外溢外縣市購置房產，不願被新竹地區的高房價綁架。

任職晶片設計大廠的江姓工程師指出，不少如同他一樣進入職場3、4年的同期同事都陸續買房，原因不外乎到了適婚年齡，有成家壓力，但疫情期間竹北房價暴增2、3倍，讓不少年輕人卻步，轉而看向周邊鄉鎮，如竹東、香山等地，甚至聽聞有人乾脆買在桃園青埔，搭高鐵通勤上班。

江姓工程師自述本身也背負30年房貸，所購置的房產位於竹東二重埔地區，但每月房貸本息攤還金額加上房屋保險就要還款近5萬元，生活壓力非常大，但若以40年新青安房貸利率及分攤期數計算，每月還款金額至少可減少約1萬元。

他指出，買房雖不到1年，不過因當時成家在即，剛好又遇上去年的一波「竹科恐慌搶房潮」，就怕房價越推越高，無法等到40年期的新青安房貸發車，只好忍痛每月負擔更高的還款金額衝入房市，如今越來越多身邊的同事則跟著新青安上車，他說「現在低總價的物件，都被新青安炒起來了」。

曾任職晶片製造大廠的蔡姓工程師還指出，現在竹科掀起「護國神山買房團」，不過卻不是鎖定新竹的物件，反而是到外縣市「掃貨」，搭上新青安政策，幾乎都是學長拉學弟一個接一個上車，尤其近來高鐵嘉義站更成為護國神山買房團的重點鎖定目標，3房以下小坪數物件特別受青睞。

蔡姓工程師表示，因為新竹地區近1、2年漲得太離譜，竹北房價已經比肩台北，但是無論從交通、公共建設、教育幾乎樣樣都落後，加上並非新竹人人都負擔得起高房價，使得不少竹科人都覺得新竹房市「存在大泡沫」，不如先在外縣市置產安置，尤其鎖定各高鐵站，把搭高鐵通勤如同當作搭捷運通勤，外縣市置產享受低房價與生活品質，又不失交通便利性。

蔡姓工程師不諱言，以目前新竹的房價「不合理」，她說「新竹既沒生活機能又沒教育資源，連孩子讀公立學校都要用搶的！」，新竹房價純粹是靠疫情期間竹科紅利暴漲，但如今科技業不景氣，對於消費者角度來觀察，恐怕很快行情也會消退。

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