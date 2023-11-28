議員請命幫苗縣弱勢老人家免費打皮蛇疫苗 鍾東錦答允

苗栗縣議員黃芳椿今天透露一名前縣長、一名前縣議員因感染帶狀疱疹（皮蛇）造成嚴重後遺症，疫苗的費用相對高昂，縣長鍾東錦允諾明年編列經費，為1300多名弱勢、高風險老人免費接種。

縣議會定期會今天總質詢議程，黃芳樁表示，很很多人感染皮蛇，後遺症相當嚴重，一名前縣長眼睛幾乎看不到，一名前縣議員每天晚上頭部都會抽痛，一劑疫苗要5000到8000元，縣府衛生局有沒有評估為高齡、窮苦者施打疫苗。

衛生局長張蕊仙答覆指出，一生可能會感染皮蛇約11%，市面上有兩種疫苗，一種1劑型、5000元，一種2劑型，1劑要8000元，如果全部都施打，經費相當龐大，但如果針對65歲以上，中低及低收入戶，還有慢性病，推估1300多人。

黃芳椿當面詢問鍾東錦因為不曉得什麼會染上皮蛇，後遺症很嚴重，而且難以治療，可以補助免費施打疫苗，鍾東錦表示「不用考慮」，縣府明年一定想辦法編列，因為比較窮困人家，可能比較勞累，感染皮蛇的機會比較高。