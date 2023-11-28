聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市圖拚智慧化 增設RFID

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市立圖書館增設無線射頻識別（RFID）技術設備，盼打造成可自助借還書的無人圖書館。圖／市圖提供
桃園市立圖書館增設無線射頻識別（RFID）技術設備，盼打造成可自助借還書的無人圖書館。圖／市圖提供

桃園市立圖書館拚智慧化，增設無線射頻識別（RFID）技術設備，打造成可自助借還書的無人圖書館，但目前42座分館僅26座設置，被質疑速度太慢；此外RFID設備只能用於借閱圖書，玩具、DVD等館藏仍須人工借閱，方便度有待提升。市圖昨表示，系統建置經費共約4658萬，分3年執行，今年編列1691萬元，後續會加速建置。

市圖朝智慧圖書館邁進，導入RFID技術，將傳統磁條更換為RFID晶片圖書安全系統，民眾體驗晶片感應自助借書，只需短短幾秒時間即可完成，比舊系統快速不少。

市圖目前針對全館近333萬冊館藏RFID晶片貼標，以解決各分館流通量大及尖峰時間人流問題。

議員王珮毓表示，RFID系統減少人工作業，有助提升借還書作業及館藏盤點時間，過去鄭文燦市府陸續針對新建館舍建置，今年市府續編預算增設，她深表肯定，但還有16座分館尚未建置，盼加快速度。

議員許家睿說，RFID系統建置立意良善，但除一般圖書，各館館藏如八德的兒童玩具圖書館的玩具館藏出借及各館影音資料，也應盡速納入系統。

市圖館長唐連成表示，全市還有16座分館規畫設置RFID系統，明年預計編列1691萬元在9座分館設置，後年編列1082萬元在7座分館設置；目前CD、娃娃等附件無法由自助借書機借出，主要是為了在臨櫃確認，避免有損壞或是遺失時的紛爭。

圖書館 議員 館長

延伸閱讀

孩童駝背、下巴放桌上讀書 北市圖書館桌椅不符人體工學挨批

影／預算審查太冗長 桃市議會藍綠為一句話叫囂開戰

關切小黃司機健康 桃市下月起26處停車場1小時免費停車

桃市26處公有停車場 開放計程車1小時免費停車

相關新聞

竹市多項爛尾錢坑工程 市府：重新開工拚完工

竹市關埔國小運動中心、西大路（停七）立體停車場和國際展演中心等多項公共建設，面臨進度落後、市府解約等問題，國民黨議員昨天...

中壢「最醜火車站」 交長：明年換新

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫報告10月已送中央審議，台鐵中壢車站未來將是機捷、捷運綠線、鐵路地下化的「三鐵共構」車站。交...

露營釀1死2傷悲劇 340家露營業者 竹縣府持續輔導合法化

國人瘋露營，新竹縣尖石鄉露營區25日有一家三口在帳中燒炭取暖，釀成媽媽一氧化碳中毒死亡，2女兒昏迷意外，引起露友廣泛討論...

預算審查 桃教育文化遭擱置3.57億 創紀錄

桃園市議會昨聯席審查市府教育局明年度約563億元預算，民進黨團打破慣例頻頻質疑細節，引起藍綠口角，最後擱置所屬圖書館、地...

桃市圖拚智慧化 增設RFID

桃園市立圖書館拚智慧化，增設無線射頻識別（RFID）技術設備，打造成可自助借還書的無人圖書館，但目前42座分館僅26座設...

苗34線改善工程開挖面崩坍 縣府今晚起緊急封路

苗栗縣通霄鎮、西湖鄉重要地方道路苗34線，縣府正施工改善，今天傍晚發現開挖面崩坍，有安全之虞，縣府緊急封閉，並籲請用路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。