桃市圖拚智慧化 增設RFID

桃園市立圖書館拚智慧化，增設無線射頻識別（RFID）技術設備，打造成可自助借還書的無人圖書館，但目前42座分館僅26座設置，被質疑速度太慢；此外RFID設備只能用於借閱圖書，玩具、DVD等館藏仍須人工借閱，方便度有待提升。市圖昨表示，系統建置經費共約4658萬，分3年執行，今年編列1691萬元，後續會加速建置。

市圖朝智慧圖書館邁進，導入RFID技術，將傳統磁條更換為RFID晶片圖書安全系統，民眾體驗晶片感應自助借書，只需短短幾秒時間即可完成，比舊系統快速不少。

市圖目前針對全館近333萬冊館藏RFID晶片貼標，以解決各分館流通量大及尖峰時間人流問題。

議員王珮毓表示，RFID系統減少人工作業，有助提升借還書作業及館藏盤點時間，過去鄭文燦市府陸續針對新建館舍建置，今年市府續編預算增設，她深表肯定，但還有16座分館尚未建置，盼加快速度。

議員許家睿說，RFID系統建置立意良善，但除一般圖書，各館館藏如八德的兒童玩具圖書館的玩具館藏出借及各館影音資料，也應盡速納入系統。

市圖館長唐連成表示，全市還有16座分館規畫設置RFID系統，明年預計編列1691萬元在9座分館設置，後年編列1082萬元在7座分館設置；目前CD、娃娃等附件無法由自助借書機借出，主要是為了在臨櫃確認，避免有損壞或是遺失時的紛爭。