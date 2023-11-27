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議員批明德水庫停車場太陽光電板丟臉 縣府介入改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員徐筱菁認為明德水庫停車場太陽光電板設抨擊亂蓋，造成當地停車位減少，地磚鋪面不平、出入動線不明確、照明設施不足，大殺風景。圖／徐筱菁提供
苗栗縣議員徐筱菁認為明德水庫停車場太陽光電板設抨擊亂蓋，造成當地停車位減少，地磚鋪面不平、出入動線不明確、照明設施不足，大殺風景。圖／徐筱菁提供

苗栗縣頭屋鄉明德水庫規畫陸、海、空域新玩法，縣議員徐筱菁認為大亮點，但停車場太陽光電板設施大殺風景，她今天抨擊亂蓋、丟臉，縣長鍾東錦允諾縣府介入，提案中央爭取補助改善。

縣府再造頭屋鄉明德水庫第二春，施工並促參委外經營，將陸續到位，規畫在水庫碼頭區建置高空滑索、空中自行車，並恢復電動遊艇遊湖；海棠島旁靜水區作為無動力水域遊憩活動場域；此外，興建環湖自行車道，徐筱菁認為陸、海、空新玩法是大亮點，將來勢必吸引遊客，但停車場大殺風景。

徐筱菁今天在議會總質詢說，她接獲陳情，月前會同縣府工務處會勘停車場，發現太陽能棚架結構位置衝突，造成可停車位減少，地磚鋪面不平、出入動線不明確、照明設施不足，危險位置未設反光標誌等，根本是亂蓋、丟臉，希望縣府除了聚焦風景區活化，停車及廁所硬體設施必須同步升級。

鍾東錦、縣府文化觀光局長林彥甫等人答覆，都認為停車場很不搭調，現階段沒有收費管理，以致停車場閒置，縣府將會同頭屋鄉公所研擬提案，爭取中央補助經費改善鋪面。

徐筱菁另關心苗栗市南苗市場都市計畫更新進度，但建築老舊，周邊巷道狹窄，也數次發生火災，甚至因此造成死亡慘劇，縣府工商發展處長詹彩蘋答覆，

南苗市場1971年劃設「市九」零售市場用地，1991年都市計畫通盤計畫變更商業區及保存區，私人辦理開發卡關。

詹彩蘋說，南苗市場目前納入都市更新案，範圍並擴大到大同國小一帶老舊建築，面積51.06公頃，市場外攤的中繼市場地點是一大問題，因公有地占5成以上，希望明年6月可以推動公辦都更。

苗栗縣議員徐筱菁認為明德水庫停車場太陽光電板設抨擊亂蓋、丟臉，大殺風景。圖／徐筱菁提供
苗栗縣議員徐筱菁認為明德水庫停車場太陽光電板設抨擊亂蓋、丟臉，大殺風景。圖／徐筱菁提供

停車場 水庫 鍾東錦

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