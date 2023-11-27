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竹北莊敬北路延伸 啟動可行性研究
新竹縣竹北市近年大量人口移入，連帶周邊新埔、湖口人口成長。議員林碩彥提議遷移莊敬北路的大享容器廠房，直接往北開通延伸至鳳山溪堤防道路；縣府工務處代理處長陳盈州表示，需要保障廠商權益，縣府已編列經費進行可行性研究。大享容器對此暫無回應。
林碩彥指出，新埔、關西民眾如不走國道，就得走替代道路從自強南、北路到竹北喜來登商圈，若遷移莊敬北路上的大享容器，向北延伸一條60米大馬路到鳳山溪堤防道路，就可串起竹北至新埔、湖口、關西，可直接從莊敬北路到喜來登商圈，還可解決目前縣政二路五叉路口及環北路、台元科技園區、竹北火車站及未來AI智慧園區交通壅塞問題。
大享容器昨暫無回應。林碩彥補充，莊敬北路向北延伸召開多次會勘，大享容器代表均列席參加，當場也提出補償和管線遷移等問題。
陳盈州表示，現階段已重新啟動研究，盼透過整體擴大都市計畫或重畫，去總體重新分配土地、調整，不過大享容器還是持續在投資生產，廠商權益還是要保障，這條路還有很多問題要詳細分析，已編列經費進行可行性研究。
楊文科則說，縣府已勘查多次，建議把道路列入都市計畫範圍內，但又會受到通盤檢討限制，縣府會繼續找出最好的方法。
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