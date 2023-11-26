客運駕駛人力嚴重不足 新竹客運27日起調整苗栗9條路線
新竹客運受到駕駛人力不足衝擊，公告11月27日起調整苗栗地區5條路線發車時間，另試辦停駛4條路線，竹客建議民眾改搭社區巴士、免費巴士等替代方案因應。
竹客公告苗栗地區駕駛人力嚴重不足，為符合駕駛員駕車時間管理規定，27日調整8條路線發車時間，包括5656苗栗─大湖、5657苗栗─獅潭、5659苗栗─北河、5664苗栗─三義，及5669苗栗─後龍線發車時間。
另試辦減班路線，5660苗栗─福基（經石圍牆），可改搭乘銅鑼鄉社區巴士，平日上午6點29分堤防開、下午6點5分龜山開；5664A苗栗─三義延駛八櫃，可改搭乘三義鄉免費巴士及5664主線班次；5667後龍─三湖，可改搭乘西湖鄉免費巴士及苗栗客運5815高鐵苗栗站─彎瓦（經五湖）；5668苗栗─通霄，可改搭乘5669，及苗栗客運5808高鐵苗栗站─苑裡（經後龍、通霄）。
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