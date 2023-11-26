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吵死人！ 竹市取締改裝車噪音今年增加535件

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，針對違規改裝排氣管而產生噪音車輛加強取締。圖／警方提供
新竹市警察局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，針對違規改裝排氣管而產生噪音車輛加強取締。圖／警方提供

改裝車常發出噪音擾人清夢，為維護交通安全、降低改裝噪音車輛行駛影響環境安寧，新竹市警察局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，針對違規改裝排氣管而產生噪音車輛加強取締。警方指出，據統計，今年1月份至10月份，攔查通報車輛比去年增加535件，嚴重影響民眾生活品質，未來將持續積極取締。

警方表示，環保署已修正發布違反噪音管制法案件裁罰基準，針對經檢測超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3600元罰鍰，另使用未經認證排氣管，首次裁罰3000元，之後加倍裁罰至6000元，且屢次違規將持續加倍裁罰，直到上限3萬元。

警方指出，今年1月份至10月份攔查並通報噪音車輛回環保局檢驗共計2134件，較去年同期通報1599件增加535件，影響民眾生活品質。因此，將持續與環境保護局、新竹市監理站辦理「警、環、監」聯合稽查，鎖定特定高發噪音車輛路段，執行取締改裝噪音車勤務，以維護民眾生活安寧及安全。

警方強調，為保障用路人安全，除每周五、六、日晚間10點至清晨4點於轄內易發生危險駕車、改裝噪音車熱點規畫取締勤務外，平日持續透過交通稽查、路檢勤務，針對無照駕車、競速及非法改裝汽機車等違規行為加強稽查取締。

此外，路交通管理處罰條例也於今年6月起修法提高相關罰則，若駕駛人拆除消音器或以其他方式製造噪音者，將處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰、並吊扣駕照6個月。

警方提醒，民眾如有發現噪音車輛，可利用環境部噪音車檢舉網站檢舉，並提供檢舉資料（相片或影片），只要經環保機關查證屬實，就會通知車輛到檢，以有效嚇阻噪音車輛，維護市民生活品質。

警方強調，為保障用路人安全，每周五、六、日晚間10點至清晨4點於轄內易發生危險駕車、改裝噪音車熱點規畫取締勤務。圖／警方提供
警方強調，為保障用路人安全，每周五、六、日晚間10點至清晨4點於轄內易發生危險駕車、改裝噪音車熱點規畫取締勤務。圖／警方提供

噪音 新竹 監理站

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