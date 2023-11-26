莊敬北路向北延伸受阻 議員提遷移大享容器往北開通

新竹縣竹北市近年大量人口移入，連帶周邊新埔、湖口人口成長。新竹縣議員林碩彥提議將位於莊敬北路的大享容器遷移，直接往北開通延伸至鳳山溪堤防道路，不但可串起竹北至湖口、新埔、關西交通，還可解決交通壅塞問題。新竹縣工務處代理處長陳盈州表示，還是要保障廠商權益，縣府已編列經費進行可行性研究。

林碩彥指出，住在新埔、關西的民眾如果不走國道，都是走替代道路從自強南、北路到竹北喜來登商圈，若將莊敬北路上的大享容器遷移，向北延伸一條60米大馬路到鳳山溪堤防道路，就可串起竹北至新埔、湖口、關西，未來可直接從莊敬北路來到喜來登商圈，還可解決目前縣政二路五叉路口及環北路、台元科技園區、竹北火車站以及未來AI智慧園區交通壅塞問題。

林碩彥認為，這條道路向北延伸跨越鳳山溪，可連結到新埔義民廟或接近湖口段，可以替代湖口往竹北高速公路、省道的車流，成為湖口往竹北的第3條重要道路，將可省下5至10分鐘車程，且當初新竹縣長楊文科也同意將莊敬北路向北延伸道路納入新竹縣第11大交通建設，且已經具體規畫，基於交通改善，不希望一家私人公司阻礙縣政發展。

陳盈州表示，關於莊敬北路向北延伸，早期都有做相關研究，包括縣道117往南延伸，當初也有考慮到路廊銜接的可能性，不過莊敬北路向北延伸在新埔端，也就是新湖路及義民路周邊，有好幾個大社區，如果直接開場剖肚，將面臨拆遷和抗爭問題，後來縣道117規畫也避開那條路徑。

陳盈州說明，莊敬北路向北延伸，早期都市計畫該處屬於竹北跟新埔交界，在都市計畫擬定時，莊敬北路當初是透過縣治二期開發所留下來的都市計畫邊界，現在社區大樓和大享容器間，剛好就是兩個鄉鎮的界線。

陳盈州表示，現階段已重新啟動研究，盼透過整體擴大都市計畫或重畫，去總體重新分配土地、調整，不過大享容器還是持續在投資生產，廠商權益還是要保障，這條路還有很多問題要詳細分析，已編列經費進行可行性研究。

楊文科表示，當初為了解決環北路、中山路、中正東路與縣政二路交會的五岔路口塞車問題，曾提出高架或是地下化解決，現階段已調整車道及交通號誌先行改善。但為了讓交通更順暢，當時他也想到從莊敬北路延伸到中華路端，或經環北路接到中華路，縣府已勘查多次，建議把道路列入都市計畫範圍內，但列入都市計畫範圍內，又受到通盤檢討限制，縣府會繼續找出最好的方法。