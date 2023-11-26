下月起 竹市易肇事4路口科技執法

新竹市警察局針對易肇事高風險路口設置科技執法設備，近期擇定西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）這4處路口。即日起展開宣導期至30日，預計12月1日執法上路，希望藉此減少發生交通事故，保障用路人安全。

新竹市警察局指出，依交通部道安資訊平台分析並統計這4處路口近3年交通事故，西大路與林森路口事故最多101件、寶山路與高翠路口64件、公道五路與湳雅街口72件、中華路與經國路口北端109件，肇因分析均以闖紅燈、違規轉彎等違規為大宗。

此外，有鑒於各地快速道路屢傳多起大型車重大交通事故，新竹市警察局考量轄內台61西濱快速公路道路特性，員警攔查取締有風險，也在5處路口建置科技執法設備，同樣12月1日起執法上路。

警察局長張素菱說，考量同仁執勤安全與違規取締的必要性，警察局已於公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口、西濱公路沿線美山路、海山港路、高濱路等5處路口，建置砂石車禁行車種偵測及闖紅燈、違規轉彎等行為偵測的科技執法設備，呼籲用路人遵守交通規則。