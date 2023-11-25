姜阿新洋樓獲管理維護優良獎 更為北埔重要古蹟之一

新竹縣定古蹟姜阿新洋樓從全國2874處古蹟歷史建築脫穎而出，獲文化部古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎，成為今年全國僅有獲獎的4處文化資產之一。縣長楊文科承諾，新竹縣府將持續支持文化資產修復活化，公私協力，永續傳承與推廣文化資產價值。

楊文科表示，北埔具有全台古蹟密度最高的老街，站上姜阿新洋樓2樓可將北埔客家山城風貌一覽無遺，往右是國定古蹟金廣福及天水堂，左後方則是北埔的信仰中心縣定古蹟北埔慈天宮，放眼望去山巒起伏，美不勝收，北埔不僅有豐富的地景、歷史、人文、風俗民情與文化資產，更為浪漫台三線文化亮點。

姜阿新洋樓為台灣「茶虎」姜阿新在1946年興建，由建築師彭玉理設計，召聘在地匠師，建造中西融合的洋樓建築，歷經3年半竣工，與周邊金廣福公館、天水堂和慈天宮形成北埔鄉文化資產聚落，2021年更躍上公視製播台劇「茶金」大螢幕而廣為人知。

姜阿新洋樓在2012年由姜家後代集資買回，並在2016年指定為縣定古蹟，家族在2017年成立姜阿新教育基金會，投入洋樓的管理營運，同年在客委會補助下，新竹縣政府文化局推動洋樓修復再利用工程，工程期間開放觀摩傳統匠師工法達到教育推廣目的，2018年完工並榮獲公共工程「金質獎」肯定。

新竹縣文化局長李安妤指出，全國古蹟歷史建築等有形文化資產達2874處，入選管理維護個案者計13處，姜阿新洋樓能獲獎殊為不易。文化局為鼓勵文化資產管理人落實日常管理維護，每年開放管理人申請「新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫」，減輕管理人負擔以利文化資產永續保存，並成立新竹縣文資防護專業服務中心，隨時提供管理人專業諮詢，期盼未來能有更多公私合作，保存新竹縣的文化資產。