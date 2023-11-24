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桃園公車即時資訊APP多 市府認證的準？乘客怨聲多

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市客運公車的即時顯示資訊有多個APP，市政府建議下參考有註記「桃園市政府交通局」的APP。記者鄭國樑／翻攝
桃園市客運公車的即時顯示資訊有多個APP，市政府建議下參考有註記「桃園市政府交通局」的APP。記者鄭國樑／翻攝

桃園市客運公車族不但因為司機荒班次縮水，經常苦等，還有實體站牌破損、字跡糢糊，電子看板經常線路秀逗等窘況，連官方、民間版的客運App至少有8種，提供即時到站資訊的準確度也不一樣，網路上也有等公車的民眾反映，明明即時訊息顯示公車再5、6分鐘就到站，不到20秒訊息突然不再顯示，以為要盼到的公車快到了，沒想到車就像「幽靈車」消失，怨聲多。

研考會主委吳肇銘說明，市府有提供Open Data（開放資料），有些民間創意應用程式設計者會運用公開的資料設計客運公車APP，有時候會被誤為官方版本。如果是官方的APP，市府會特別註明「桃園市政府交通局」。往後市府會提醒開發者，如果要使用Open Data資料呈現者，會建議妥適說明。

交通局長張新福說明，公車動態資訊系統原始資料均提供予所有新創公司使用，讓大家提供更好的創意，各縣市政府資料亦同。

不過謝美英議員指出，桃園市到現還有處公車亭要在馬路上、水溝邊候車的情形，上述公車APP有的讓人霧煞煞，還有公車站的即時資訊螢幕損壞只有條狀紊亂的畫面，種種不利公車族的搭車環境，造成客運業雪上加霜，市府應該從這種環節逐一改善，更新實體站牌、優化並整合搭車APP、增加路線班次，乘客回流，客運賺錢，駕駛穩定，才能形成公共運輸善的循環。

張新福表示，交通局有委外巡檢公車站是否受損，包括民眾通報的情況都會安排維修，有安全虞慮的也會緊急處理，至於即時訊息顯示車快到站卻不見車輛的情形，主要原因是該輛公車因為塞車因素上一趟還沒跑完，APP卻提供下一趟的車班訊息，已經請資訊人員修改程式，避免再發生這種狀況。

張新福說明，先前因為疫情司機轉業，與後來客運司機陸續屆齡退休等因素，招募新進司機不如預期，因此出現人力不足的情形，目前公車司機缺額為260人，市府除了協助業者調高津貼，也提出其他福利措施積極宣傳，邀請進新手加入公車司機的行列。

謝美英還指出新竹客運19條路線明年1月要退出桃園，其中12條路線嚴重影響南桃園民眾搭公車權益，張新福表示已經由亞通客運接手續營路線，屆時路線、既有司機、車輛及場站會無縫接收，交通局也會盡力協助銜接。

桃園 公共運輸

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