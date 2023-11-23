快訊

直播／侯友宜抵君悅飯店將在2538號房會談 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中庄吊橋、木博館黃大目曾孫出書 記錄大溪10年改變

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
61歲的大溪地方文史調查者黃建義，從文史工作、田野調查已23年，時隔10多年再出版大溪遊記2，紀錄大漢溪畔大溪老城區至中庄調整池的環境教育、文化及綠色旅遊。記者翁唯真／攝影
61歲的大溪地方文史調查者黃建義，從文史工作、田野調查已23年，時隔10多年再出版大溪遊記2，紀錄大漢溪畔大溪老城區至中庄調整池的環境教育、文化及綠色旅遊。記者翁唯真／攝影

2023年行政院觀光署統計桃園9月13個最佳觀光景點人口排名，第1為「大溪老城區」有近50萬人次，61歲的大溪地方文史調查者黃建義，從文史工作、田野調查已23年，時隔10多年再出版大溪遊記2，記錄大漢溪畔大溪老城區至中庄調整池的環境教育、文化及綠色旅遊。

黃建義為知名豆干店創辦人黃大目的曾孫，原從事室內設計師，不過在921大地震時，被朋友找去救災，當時看到南投被夷為平地，接到任務要做田調重建，讓他意識到一個地方從零開始就需要田調。

黃建義說，1999年回到大溪開始做文史工作，並考取社區整體營造規畫師證照，不過因社區營造有期程，因此展開田調，於2008年先出版第1本大溪遊記，不過10多年過去，大溪均勻的在改變，出現了大溪木藝博物館、中庄調整池、中庄吊橋，這些改變必需記錄下來並交代清楚，因此時隔10多年又再出第2本大溪遊記。

黃建義表示，大溪文化擁有無可取代性，這本書的主軸是環境教育、大溪文化及綠色旅遊，希望透過環境教育讓大家明白如何愛護身處的環境，而非來大溪就只是吃吃喝喝，讓文史觀光及環境教育串聯。透過書本的文字及圖片，彷彿一次就走完大溪，親臨現場一般。

黃建義說，書是他自掏腰包花了10多萬自己拍攝、撰寫並找出版社印刷，並致力以空拍機和GOPRO作為文化調查記錄工具，尤其空拍機能夠以鳥類飛行視野對於地景地貌一覽無遺，對於諸多環境與文化細節能做出完整的聯繫與整合，能夠使調查工作更加完善。自己的書有送給大溪周邊小學，讓學生也能了解大溪的文化。

61歲的大溪地方文史調查者黃建義，從文史工作、田野調查已23年，時隔10多年再出版大溪遊記2，紀錄大漢溪畔大溪老城區至中庄調整池的環境教育、文化及綠色旅遊。記者翁唯真／攝影
61歲的大溪地方文史調查者黃建義，從文史工作、田野調查已23年，時隔10多年再出版大溪遊記2，紀錄大漢溪畔大溪老城區至中庄調整池的環境教育、文化及綠色旅遊。記者翁唯真／攝影

桃園 空拍機

延伸閱讀

導航帶錯路！情侶開車赴營地露營受困山區 桃警即刻救援

活化城市空間首波點名9公墓 優先將平鎮龜山大溪闢為公園

桃園清潔隊遭「咆哮女」扔便當盒砸臉 環保局長震怒：告到底

立委促蓋捷運解大溪交通壅塞 議員認同但盼先做聯外道

相關新聞

中庄吊橋、木博館黃大目曾孫出書 記錄大溪10年改變

2023年行政院觀光署統計桃園9月13個最佳觀光景點人口排名，第1為「大溪老城區」有近50萬人次，61歲的大溪地方文史調...

82年歷史老土地公廟登記要繳回饋金？苗縣議員跳腳

苗栗縣後龍鎮大庄福興宮老土地公廟因時空因素錯過2001年至2002年寺廟補登記，現在辦理登記，卻要繳交回饋金，縣議員林寶...

領薪水是大事 議員陳品安給縣長鍾東錦打85分

苗栗縣長鍾東錦決定代理、代課老師1年都可以領薪水，有上班就可以領，且員工每月5日領薪，提前到1日領薪，議員陳品安今天在議...

竹市生育津貼發3萬元、放寬設籍 民代批撒幣、憂搶設籍

新竹市長高虹安選前喊出「0到6歲市府養」政見，日前宣布明年生育津貼加倍發3萬元、設籍門檻放寬至6個月。不過，時代力量市議...

桃園YouBike下月更新2.0版 議員關切資安和跨區租用

桃園市議員劉勝全今天在議會總質詢指出，桃園YouBike前1小時免費（市府補助）全國最優惠，YouBike1.0版升格2...

三灣「EAT桔棒」柑桔節將登場 300份燒仙草免費品嘗

苗栗縣三灣鄉盛產柑橘，目前已屆產季，三灣鄉公所、農會12月2日將在鄉公所廣場辦「三灣柑桔節」，上午在縣府行銷，苗栗副縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。