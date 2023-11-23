中庄吊橋、木博館黃大目曾孫出書 記錄大溪10年改變

2023年行政院觀光署統計桃園9月13個最佳觀光景點人口排名，第1為「大溪老城區」有近50萬人次，61歲的大溪地方文史調查者黃建義，從文史工作、田野調查已23年，時隔10多年再出版大溪遊記2，記錄大漢溪畔大溪老城區至中庄調整池的環境教育、文化及綠色旅遊。

黃建義為知名豆干店創辦人黃大目的曾孫，原從事室內設計師，不過在921大地震時，被朋友找去救災，當時看到南投被夷為平地，接到任務要做田調重建，讓他意識到一個地方從零開始就需要田調。

黃建義說，1999年回到大溪開始做文史工作，並考取社區整體營造規畫師證照，不過因社區營造有期程，因此展開田調，於2008年先出版第1本大溪遊記，不過10多年過去，大溪均勻的在改變，出現了大溪木藝博物館、中庄調整池、中庄吊橋，這些改變必需記錄下來並交代清楚，因此時隔10多年又再出第2本大溪遊記。

黃建義表示，大溪文化擁有無可取代性，這本書的主軸是環境教育、大溪文化及綠色旅遊，希望透過環境教育讓大家明白如何愛護身處的環境，而非來大溪就只是吃吃喝喝，讓文史觀光及環境教育串聯。透過書本的文字及圖片，彷彿一次就走完大溪，親臨現場一般。