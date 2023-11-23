三灣「EAT桔棒」柑桔節將登場 300份燒仙草免費品嘗

苗栗縣三灣鄉盛產柑橘，目前已屆產季，三灣鄉公所、農會12月2日將在鄉公所廣場辦「三灣柑桔節」，上午在縣府行銷，苗栗副縣長鄧桂菊、鄉長李運光歡迎遊客踴躍參加柑桔節 ，到三灣鄉一日遊，品嘗採購鄉內優質的柑桔，體驗三灣的魅力。

三灣鄉農會總幹事謝杏玲表示，鄉內栽植柑橘面積約100公頃，有椪柑、桶柑、砂糖橘、帝王柑、美人柑、肚臍柑、日本柑、金柑、紅肉柳丁等多個品種，年產60萬公斤，甜度及品質一級棒，深受市場青睞。目前已屆椪柑、砂糖橘、紅肉柳丁等產季，桶柑預計明年元月進入產期，每年12月至翌年2月都是柑橘盛產季。

今年三灣柑桔節以「三灣EAT桔棒」為主題，12月2日上午10點至下午4點在三灣鄉公所前廣場舉辦，上午宣傳活動由鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、鄉長李運光、鄉代會主席邱騰森、副主席彭秀珠及代表、村長多人共同啟動，會中還邀來3名戴著賴清德、侯友宜、柯文哲面具者充當神秘嘉賓，挑戰3分鐘吃柑桔比賽，為現場製造熱鬧氣氛。

鄧桂菊、李運光歡迎大家踴躍參與柑桔節，到三灣一日遊，買柑桔、吃柑桔，順便遊覽台3線、一探落羽松秘境，把三灣美景深印腦海，把柑桔帶回家，品嘗初冬一級棒的滋味。