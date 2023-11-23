桃園生質能焚化爐試轉一年躲回饋？議員：趕快發回饋金

桃園市議員許更生今天上午在議會總質詢指出，觀音區的生質能中心（垃圾焚化爐）試運轉已經一年多，市府要盡快正式啟用與開設回饋金專戶，全數回饋給觀音居民，不要再用試轉、試營運收垃圾卻不回饋。

環保局長陳世偉表示，生質能中心預計下個月可以先取熱處理（處理垃圾）的使用執照，屆時就能啟用回饋機制，不過目前回饋範圍內的4個里對回饋比率仍有意見，加上也有其他里也在爭取回饋，會再和地方協調早日取得回饋共識，有共識以後還要修訂自治條例相關回饋辦法。

生質能中心在觀音區大潭里，里長彭明聰直言試運轉一年多了，根本就是變向收垃圾規避回饋金，如果設備真的有問題就停機啊。市府當初說因為處理垃圾和廚餘的兩套設備都要達標，才能取得使用執照，結果處理廚餘的厭氧技術培養的細菌數不足，拖累帶熱處理不能取得使用執照。

彭明聰說，早就要市府分開取得使照，不能只收垃圾卻不回饋，現在總算聽到地方心聲，下個月熱處理的部分可以取得使用執照，另外，希望市府出面協調，早日解決回饋比率分配問題。

陳世偉答詢時除了表示生質能中心下個月可以拿到使用執照，正式運轉，也說明地方對回饋比率還沒共識，有共識就會進一步成立管理委員會，他不諱言當初中壢的欣榮焚化廠回饋制定花兩年才達成共識。目前回饋金中的30％初步訂定比率為大潭里是74.77%、保生里16.62%、武威里1.75%、觀音里6.86%，大潭里長沒意見，其他三里里長的意見還要再整合；另外還有其他里長會抱怨垃圾車經過該里會滴水形成汙染，也要求回饋，市府會參考其他5都的做法。

環保局會後補充，生質能中心一年垃圾處理量約21萬9000噸，參考欣榮焚化爐回饋金每噸400元計算，一年回饋金約8760萬元，其中70%分二級回饋，中心半徑800公尺內的設籍人口為一級回饋區，801公尺至1500公尺為二級，金額要按人口數計算，基本上一級區級的回饋金會是二級區的兩倍。總回饋金的30%就是按1500公尺範圍計算，有上述4個里，各里可以申請建設或辦活動核銷。