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桃園生質能焚化爐試轉一年躲回饋？議員：趕快發回饋金

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市坐落在觀音區的生質能垃圾焚化爐預計下個月可以取得使用執照。記者鄭國樑／攝影
桃園市坐落在觀音區的生質能垃圾焚化爐預計下個月可以取得使用執照。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員許更生今天上午在議會總質詢指出，觀音區的生質能中心（垃圾焚化爐）試運轉已經一年多，市府要盡快正式啟用與開設回饋金專戶，全數回饋給觀音居民，不要再用試轉、試營運收垃圾卻不回饋。

環保局長陳世偉表示，生質能中心預計下個月可以先取熱處理（處理垃圾）的使用執照，屆時就能啟用回饋機制，不過目前回饋範圍內的4個里對回饋比率仍有意見，加上也有其他里也在爭取回饋，會再和地方協調早日取得回饋共識，有共識以後還要修訂自治條例相關回饋辦法。

生質能中心在觀音區大潭里，里長彭明聰直言試運轉一年多了，根本就是變向收垃圾規避回饋金，如果設備真的有問題就停機啊。市府當初說因為處理垃圾和廚餘的兩套設備都要達標，才能取得使用執照，結果處理廚餘的厭氧技術培養的細菌數不足，拖累帶熱處理不能取得使用執照。

彭明聰說，早就要市府分開取得使照，不能只收垃圾卻不回饋，現在總算聽到地方心聲，下個月熱處理的部分可以取得使用執照，另外，希望市府出面協調，早日解決回饋比率分配問題。

陳世偉答詢時除了表示生質能中心下個月可以拿到使用執照，正式運轉，也說明地方對回饋比率還沒共識，有共識就會進一步成立管理委員會，他不諱言當初中壢的欣榮焚化廠回饋制定花兩年才達成共識。目前回饋金中的30％初步訂定比率為大潭里是74.77%、保生里16.62%、武威里1.75%、觀音里6.86%，大潭里長沒意見，其他三里里長的意見還要再整合；另外還有其他里長會抱怨垃圾車經過該里會滴水形成汙染，也要求回饋，市府會參考其他5都的做法。

環保局會後補充，生質能中心一年垃圾處理量約21萬9000噸，參考欣榮焚化爐回饋金每噸400元計算，一年回饋金約8760萬元，其中70%分二級回饋，中心半徑800公尺內的設籍人口為一級回饋區，801公尺至1500公尺為二級，金額要按人口數計算，基本上一級區級的回饋金會是二級區的兩倍。總回饋金的30%就是按1500公尺範圍計算，有上述4個里，各里可以申請建設或辦活動核銷。

觀音 廚餘 焚化爐

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