全台首座裝甲戰車公園在湖口 斥資2500萬明年6月完工

新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，由新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，於王爺壟重劃區內的公5公園打造軍事風主題的特色公園，並將引進全台首座長18公尺、高6公尺裝甲車造型的組合遊具，還有500障礙闖關體能遊戲設施，設計發想來自部隊操練跳壕溝、獨木橋、爬板牆等，充滿濃濃軍事意象風格，預計明年6月30日完工。

主設計師陳憶萍指出，湖口現為裝甲旅基地，因此整座公園改造將回應湖口歷史發展，分為連結湖口軍事特色的小勇士遊戲區、結合起伏地景再生的滑步車道，以及將地方自行營造的沙坑區予以優化，其中滑步車道分為挑戰段、S路段及直線段3種線型。

陳憶萍說明，小勇士遊戲區，將會進駐全台首座裝甲車造型的組合遊具，這組遊具設施長18公尺、高6公尺，配置2個不同高度的滑道、7種遊戲路徑進入戰車內部，而戰車內部以3維攀爬網打造。

此外，小勇士遊戲區還規畫一組500障礙闖關體能遊戲設施，遊戲空間設有一條無障礙遊戲路徑，串連共融式及幼齡遊戲設施，並打造3種不同機能的座椅包含媽媽們能聊天對話的座椅、共融式座椅及可滿足較多人使用的休憩長椅，期盼能讓全年齡與族群都能在公園內找到屬於自己的一片休憩天地。

新竹縣長楊文科主持動土儀式時指出，新竹縣政府斥資2.09億元，在各鄉鎮打造22座特色公園， 湖口鄉未來將是新竹縣發展最好的鄉，首座特色公園耗資2500萬，也因裝甲部隊在湖口，首座特色公園將以軍事風來呈現。