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全台首座裝甲戰車公園在湖口 斥資2500萬明年6月完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
500障礙闖關體能遊戲設施，設計發想來自部隊操練跳壕溝、獨木橋、爬板牆等，充滿濃濃軍事意象風格。圖／新竹縣政府提供
500障礙闖關體能遊戲設施，設計發想來自部隊操練跳壕溝、獨木橋、爬板牆等，充滿濃濃軍事意象風格。圖／新竹縣政府提供

新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，由新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，於王爺壟重劃區內的公5公園打造軍事風主題的特色公園，並將引進全台首座長18公尺、高6公尺裝甲車造型的組合遊具，還有500障礙闖關體能遊戲設施，設計發想來自部隊操練跳壕溝、獨木橋、爬板牆等，充滿濃濃軍事意象風格，預計明年6月30日完工。

設計師陳憶萍指出，湖口現為裝甲旅基地，因此整座公園改造將回應湖口歷史發展，分為連結湖口軍事特色的小勇士遊戲區、結合起伏地景再生的滑步車道，以及將地方自行營造的沙坑區予以優化，其中滑步車道分為挑戰段、S路段及直線段3種線型。

陳憶萍說明，小勇士遊戲區，將會進駐全台首座裝甲車造型的組合遊具，這組遊具設施長18公尺、高6公尺，配置2個不同高度的滑道、7種遊戲路徑進入戰車內部，而戰車內部以3維攀爬網打造。

此外，小勇士遊戲區還規畫一組500障礙闖關體能遊戲設施，遊戲空間設有一條無障礙遊戲路徑，串連共融式及幼齡遊戲設施，並打造3種不同機能的座椅包含媽媽們能聊天對話的座椅、共融式座椅及可滿足較多人使用的休憩長椅，期盼能讓全年齡與族群都能在公園內找到屬於自己的一片休憩天地。

新竹縣長楊文科主持動土儀式時指出，新竹縣政府斥資2.09億元，在各鄉鎮打造22座特色公園， 湖口鄉未來將是新竹縣發展最好的鄉，首座特色公園耗資2500萬，也因裝甲部隊在湖口，首座特色公園將以軍事風來呈現。

湖口鄉長吳淑君則表示，本座特色公園由新竹縣政府與湖口鄉公所各出資1250萬，下個月位於東興村的客家湖口老街風的兒童遊戲場順利的話也將開工，總工程經費約為2600萬，希望縣府也可以全力支持補助，打造湖口鄉幸福快樂的生活環境，串連湖口老街帶動地方觀光。

小勇士遊戲區將進駐設施長18公尺，也是全台首座裝甲車造型的組合遊具。圖／新竹縣政府提供
小勇士遊戲區將進駐設施長18公尺，也是全台首座裝甲車造型的組合遊具。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，由新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，打造軍事風主題的特色公園。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，由新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，打造軍事風主題的特色公園。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，新竹縣長楊文科與湖口鄉長吳淑君共同主持動土儀式。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉首座特色公園今天開工，新竹縣長楊文科與湖口鄉長吳淑君共同主持動土儀式。記者黃羿馨／攝影
滑步車道分為挑戰段、S路段及直線段3種線型。圖／新竹縣政府提供
滑步車道分為挑戰段、S路段及直線段3種線型。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，打造軍事風主題的特色公園，並將引進全台首座長18公尺、高6公尺裝甲車造型的組合遊具。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府與湖口鄉公所共同出資2500萬元，打造軍事風主題的特色公園，並將引進全台首座長18公尺、高6公尺裝甲車造型的組合遊具。圖／新竹縣政府提供

新竹 設計師 裝甲車

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