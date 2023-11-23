六、七年級新竹人的回憶 精華補習班舊址再次推出拍賣

法務部行政執行署新竹分署12月5日舉行「123聯合拍賣會」，當日將推出許多不動產、動產拍賣物件，其中，最受矚目的就是位於新竹市中華路上，鄰近火車站及新竹女中間的前精華補習班舊址，該地段位置可說是新竹市區的核心，人車絡繹不絕，相信六、七年級新竹人，在高中青澀年代，放學後到補習班補習，多少在精華補習班有一段學生時期的回憶。

新竹分署指出，拍賣會於當日下午3點，有位於新竹市、新竹縣竹北市、湖口鄉、竹東鎮、新埔鎮、新豐鄉、苗栗縣公館鄉的土地將推出拍賣。

動產部分，有板信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司及陽信商業銀行股份有限公司股票。另外，還有一輛2023年出廠的光陽KYMCO125機車，有興趣的民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產及動產拍賣物件的詳細狀況。

這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定的郵局信箱即可。

法務部行政執行署新竹分署每月第一周、周二、下午點時均定期舉辦「123 聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍應買，更多拍賣資訊，請參閱新竹分署官網。