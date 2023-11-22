打造專屬苗栗風貌旅遊 議會正妹蕭詠萱願當免費代言人

苗栗縣議會最年輕議員蕭詠萱今天特別身穿旗袍質詢，建議縣府跨局處，打造有特色的服飾、藝文、美食等，專屬苗栗風貌套票旅遊，成為亮點吸引遊客，她願意免費擔任代言人。

27歲蕭詠萱就讀竹南鎮君毅中學時，被挑中出任苗栗縣2011建國百年台灣燈會親善大使，今天她身穿當時的旗袍現身縣議會議場，讓許多人驚艷，她強調是「有備而來」，建議縣府跨局處打造專屬苗栗風貌的套票旅遊。

她說，遊客到日本，會穿著和服拍照，不僅是體驗，分享也是一種宣傳，希望縣府文化觀光局也研發加入客家花布，或是桐花等特色服飾，吸引觀光客拍照，看到服裝就知道是在苗栗，此外，苗栗有眾多景點，縣府跨局處規畫套票遊程，她願意免費擔任代言人推廣。