快訊

美麗島最新民調／侯友宜追近 賴清德領先剩3個百分點

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

打造專屬苗栗風貌旅遊 議會正妹蕭詠萱願當免費代言人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員蕭詠萱今天特別身穿旗袍質詢，建議縣府跨局處打造專屬苗栗風貌套票旅遊，她願意免費擔任代言人。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員蕭詠萱今天特別身穿旗袍質詢，建議縣府跨局處打造專屬苗栗風貌套票旅遊，她願意免費擔任代言人。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會最年輕議員蕭詠萱今天特別身穿旗袍質詢，建議縣府跨局處，打造有特色的服飾、藝文、美食等，專屬苗栗風貌套票旅遊，成為亮點吸引遊客，她願意免費擔任代言人。

27歲蕭詠萱就讀竹南鎮君毅中學時，被挑中出任苗栗縣2011建國百年台灣燈會親善大使，今天她身穿當時的旗袍現身縣議會議場，讓許多人驚艷，她強調是「有備而來」，建議縣府跨局處打造專屬苗栗風貌的套票旅遊。

她說，遊客到日本，會穿著和服拍照，不僅是體驗，分享也是一種宣傳，希望縣府文化觀光局也研發加入客家花布，或是桐花等特色服飾，吸引觀光客拍照，看到服裝就知道是在苗栗，此外，苗栗有眾多景點，縣府跨局處規畫套票遊程，她願意免費擔任代言人推廣。

旗袍 苗栗縣 議員

延伸閱讀

村長補選...提前大選練兵 苗栗大湖分局制定查賄防暴工作

苗栗竹南曳引車突衝對向擦撞民宅 現場7輛汽機車遭波及

登記參選苗栗縣立委 邱鎮軍喊要到立院找出公義的事情

曾玟學登記苗栗山線立委 盼完成「全台最後一塊拼圖」

相關新聞

新宿車站桃園廣告挨批 真相曝：和3D貓同製作公司

桃園市觀旅局近期在日本新宿車站前的3D廣告牆投放宣傳廣告，但被網友批評廣告內容幾乎沒有善用3D效果，設計風格也被諷刺是「...

苗北頭份、竹南預售屋最熱 最高每坪單價逾50萬

苗栗縣苗北雙城頭份市、竹南鎮發展快速，反應在預售屋市場，縣府公布交易實價登錄第3季熱區，全縣1049件，頭份、竹南占6成...

打造專屬苗栗風貌旅遊 議會正妹蕭詠萱願當免費代言人

苗栗縣議會最年輕議員蕭詠萱今天特別身穿旗袍質詢，建議縣府跨局處，打造有特色的服飾、藝文、美食等，專屬苗栗風貌套票旅遊，成...

桃園機車、無人機練習場稀少 議員要求速規畫場地

桃園市桃園區人口超過46萬人， 機車考照練習場只有半套，市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，不只沒有完整的機場練習場，連無...

桃園市府舊城區新民大樓封閉 議員盼都更納入周邊民宅

桃園市政府位在桃園區的新民大樓因有消防等安全虞慮 ，今年9月底封閉並計畫都更，大樓的圖書分館、長青學苑、停車場也關閉。市...

溪水黃濁魚蟹死亡桃福興溪飄惡臭 環保局查到釀禍者

桃園新屋與新竹縣交界的福興溪近期遭民眾投訴，溪水黃濁飄惡臭，且溪流與海水交界原生態優，卻因汙水破壞造成毛蟹及魚類死掉。桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。