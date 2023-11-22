溪水黃濁魚蟹死亡桃福興溪飄惡臭 環保局查到釀禍者

桃園新屋與新竹縣交界的福興溪近期遭民眾投訴，溪水黃濁飄惡臭，且溪流與海水交界原生態優，卻因汙水破壞造成毛蟹及魚類死掉。桃園環保局表示，日前已會同陳情人與新竹縣環保局共同會勘，發現為新竹縣新豐鄉某環保公司排放，由新竹縣環保局辦理稽查，經查該縣已依違反水汙染防治法第30條、廢棄物清理法第31、36條告發，後續也將持續巡查。

許姓陳情人說，位在新竹縣一家處理廚餘、廢木材再利用工廠，疑似去年就陸續排放廢水至羊寮橋旁水溝，再流進福興溪到新屋，汙水散發出刺鼻惡臭讓周邊民眾受不了，更造成溪流中的魚蟹死亡。

許姓陳情人表示，福興溪是淡海水交會口，過去生態豐富，有許多魚類，加上現在是毛蟹季節，當地居民會趁機捕魚抓蟹，但因為汙水影響造成魚蟹死亡，居民沒東西可抓。

環保局回應，民眾陳情福興溪的羊寮橋有黃色廢水一事，該位置為桃園新屋與新竹縣新豐鄉交界處，桃園環保局日前會同陳情人與新竹縣環保局共同會勘，當下現場河川有微黃色廢水殘留，於橋墩處現場檢測水體水質酸鹼度為中性，未有重金屬銅、鎳反應。

環保局說，經查汙染來源為新竹縣新豐鄉某環保公司，該公司從事廚餘木材再利用，並由新竹縣環保局辦理稽查，經查該縣已依違反水汙法第30條、廢清法第31、36告發。桃園環保局也將於該區加強巡查頻率並與新竹縣環保局共同合作。