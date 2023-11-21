爆閃燈眩光快「閃瞎」了 邱顯智會勘要求中央訂法規

爆閃警示燈該設還是不該設？時代力量立委邱顯智今晚在新竹市食品路180巷與東南街167巷53弄交叉口針對爆閃燈裝設引發的道路安全與光害問題舉辦會勘，邱認為爆閃燈並非交通部法定的號誌，但卻可能衍生視覺暫留、短暫失明的危險，將要求交通部會同相關部會訂定法規。

市府交通處、環保局、警察局等單位今晚派員出席會勘，目前態度為尊重中央各部會，待中央訂立統一規範後，才會進行下一步。邱顯智對此強調，將於周五在立法院召開公聽會，要求交通部、環境部、經濟部與內政部提出相關法律規範，以便地方政府權責機關施行。

邱顯智今晚會同竹市議員蔡惠婷舉辦會勘，並邀集「全國禁用爆閃燈」連署發起人、台灣暗空協會與時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛參與；邱顯智表示，地方政府廣設的「爆閃警示燈」，陸續有用路人反應爆閃燈干擾視線，連交通部長王國材在立法院接受質詢時都直言，裝了爆閃燈反而可能帶來更多危險，更不能用來取代道路改善應有的工程。

邱顯智指出，針對爆閃燈的光害以及對用路人視線干擾，目前台灣缺乏標準與管理制度，這是非常嚴重的問題，此次會勘要求環境部會同工研院等專業機構，針對眩光光害防治建立一套有效的量測與管制措施，經濟部標檢局應針對相關產品研擬標準。

蔡惠婷表示，新竹市有57處危險路口裝設「爆閃警示燈」，但周邊住戶反應在夜間行駛時，會受到爆閃燈閃爍影響；新竹市交通處應針對這57處危險路口重新研擬安全改善措施，不應繼續使用爆閃燈，新竹市政府警察局則應停止設置爆閃燈，待中央建立相關法規後再依法裝設。

「全國禁用非法爆閃燈」連署發起人李先生表示，連署訴求禁止「用快速便宜卻錯用的紅藍爆閃燈來改善交通」，各級政府應該是透過交通5E、正確合適的交通規畫來對症下藥，才能真正改善交通。請國家不要再用便宜行事方式營造虛有其表、沒科學根據方式的交通改善數量數據，再用人民的生命來成就政績。