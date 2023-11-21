快訊

直播／曝柯文哲中午致電「藍白要不要再談談」 侯友宜還原協商過程

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

新竹關西鎮市容超特別 大小企業拆招牌響應「乾淨天空」運動

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
關西鎮超過8成店家都主動加入小招牌運動，透過縮小招牌尺寸還街道乾淨天空。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮超過8成店家都主動加入小招牌運動，透過縮小招牌尺寸還街道乾淨天空。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣關西鎮自從2018年由地方居民發起「小招牌運動」後，已經有超過8成店家都將自家招牌縮小尺寸、平面化，且多是在地店家主動參與，近期更開始有大型企業加入行列，希望透過小招牌運動能夠還給街道乾淨天空，讓關西市容能領先全台各鄉鎮。

小招牌運動是關西地方居民合力發起，訴求將傳統色彩眼花撩亂、尺寸遮天蔽日的招牌，經由減量設計，縮小到一定尺寸一下，讓建築能留白，提倡簡約風格，希望關西在成為觀光小鎮的同時，也能給遊客留下深刻印象，因此從2018年開始，全鎮超過300間在地店家都陸續加入行列。

據客委會統計，4年來已經有381間店家參與，在全鎮830面招牌中，已經有538面招牌完成改造，把尺寸縮到最小、並且盡量平面化、不凸出建築立面，盡可能將街道上空留出，還給行人乾淨的天空，且在地方風氣帶動下，近期也開始有大企業主動加入。

首批加入小招牌運動的大型連鎖企業就有中華電信、國泰人壽及統一超商等，國泰人壽關西通訊處為此請來大吊車，把醒目的大招牌卸下，中華電信更是完全自掏腰包換招牌、將橫幅招牌大幅裁切，其餘部分全部以灰色填上，讓招牌不再那麼刺眼。

關西鎮長陳光彩表示，小招牌運動是關西人打造客庄亮麗風景的集體行動，近年關西逐步將街道電纜地下化，配合民間小招牌運動，街道都寬闊明亮起來，已有超過8成商家都加入，僅剩少部分連鎖大型企業仍固執採用大招牌，未來鎮公所也會配合民間力量，盡量說服其他大企業融入地方，也感謝中華電話、國泰人壽等企業帶頭示範，盡企業社會責任。

客委會副主委周江杰表示，關西鎮是小招牌運動的第一個示範鄉鎮，目前正逐步推廣到其他客庄鄉鎮，例如北埔鄉也已啟動，未來在客庄的街道上空，會慢慢沒有電線及招牌遮擋，還給民眾乾淨的天空。

中華電信新竹營運處總經理陳煥興表示，中華電信十分認同小招牌運動的理念，未來其他據點也將配合各鄉鎮小招牌運動，縮小招牌尺寸。國泰人壽桃竹區經理莊麗美表示，美化市容是大家應盡的責任，國泰人壽將全力支持並推廣，未來桃竹苗各據點也將陸續響應。

關西鎮少數店家未參與小招牌運動，大招牌遮天蔽日甚至「長」到車道上。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮少數店家未參與小招牌運動，大招牌遮天蔽日甚至「長」到車道上。記者巫鴻瑋／攝影
國泰人壽關西通訊處響應關西小招牌運動，請來吊車將大招牌卸下，改掛上不到原來5分之1大小的小招牌。圖／客委會提供
國泰人壽關西通訊處響應關西小招牌運動，請來吊車將大招牌卸下，改掛上不到原來5分之1大小的小招牌。圖／客委會提供
中華電信關西服務中心參與關西鎮小招牌運動，未來業者更有意將理念繼續推廣。記者巫鴻瑋／攝影
中華電信關西服務中心參與關西鎮小招牌運動，未來業者更有意將理念繼續推廣。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮在地店家幾乎全數加入小招牌運動行列，但仍可見電信業者招牌格格不入橫亙街頭。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮在地店家幾乎全數加入小招牌運動行列，但仍可見電信業者招牌格格不入橫亙街頭。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮超過8成店家都主動加入小招牌運動，透過縮小招牌尺寸還街道乾淨天空。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮超過8成店家都主動加入小招牌運動，透過縮小招牌尺寸還街道乾淨天空。記者巫鴻瑋／攝影
國泰人壽加入小招牌運動行列，希望大企業以身作則融入地方發展。記者巫鴻瑋／攝影
國泰人壽加入小招牌運動行列，希望大企業以身作則融入地方發展。記者巫鴻瑋／攝影
中華電信關西服務中心自掏腰包拆招牌，響應地方發起的小招牌運動。圖／客委會提供
中華電信關西服務中心自掏腰包拆招牌，響應地方發起的小招牌運動。圖／客委會提供

新竹 建築 企業主

延伸閱讀

吃披薩配魚板湯！韓國「Pizza maru」全台首店在新竹 限時推「買披薩送韓國魚板湯」 還有長型單人披薩方便吃

柯建銘為選舉罵「市民笨」 新竹市府：遺憾只會檢討選民

新竹馬拉松破萬人參與 用雙腳感受古城魅力！

多次釀汙染…鳳山溪上游化工廠涉違建遭強拆 廠方：撤出在關西的經營

相關新聞

新竹關西鎮市容超特別 大小企業拆招牌響應「乾淨天空」運動

新竹縣關西鎮自從2018年由地方居民發起「小招牌運動」後，已經有超過8成店家都將自家招牌縮小尺寸、平面化，且多是在地店家...

桃園房仲業者電線桿、路燈狂貼小廣告 市府祭重罰違規少4成

桃園房地產交易熱絡，房仲業者長期在電線桿、路燈等地方貼小廣告，造成市容髒亂。環保局今年除推動「撕小廣告換好禮」活動、依電...

新竹市獲交通部金安獎7項大獎 明年再拚改善90處路口

全國交通安全最大獎項「金安獎」昨天在台中市頒獎，新竹市榮獲7項大獎，包括特別獎（年輕機車族群改善幅度）、交通工程全國第二...

桃園議員籲7歲以下禁玩手機 張善政：循序研議自治條例

桃園市議員舒翠玲今天質詢時，直言手機、網路使用成癮可能造成精神疾病或暴力傾向等問題，呼籲市府制定自治條例，禁止7歲以下孩...

新竹市這三叉路口畫槽化線 民代批「罰單陷阱」

鄰近清華大學南大校區的新竹市南大路、振興路與南大路634巷一處三叉路口畫設槽化線引導轉彎車輛，不過，市議員田雅芳今天質詢...

竹市兒童醫院容積暴增 民代指前市府涉圖利播關鍵音檔

新竹市議員李國璋去年底曾赴地檢署提告市府在馬偕兒童醫院BOT案涉及圖利，他今天在議會總質詢直指檢方一年來完全沒開過偵查庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。