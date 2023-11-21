新竹關西鎮市容超特別 大小企業拆招牌響應「乾淨天空」運動

新竹縣關西鎮自從2018年由地方居民發起「小招牌運動」後，已經有超過8成店家都將自家招牌縮小尺寸、平面化，且多是在地店家主動參與，近期更開始有大型企業加入行列，希望透過小招牌運動能夠還給街道乾淨天空，讓關西市容能領先全台各鄉鎮。

小招牌運動是關西地方居民合力發起，訴求將傳統色彩眼花撩亂、尺寸遮天蔽日的招牌，經由減量設計，縮小到一定尺寸一下，讓建築能留白，提倡簡約風格，希望關西在成為觀光小鎮的同時，也能給遊客留下深刻印象，因此從2018年開始，全鎮超過300間在地店家都陸續加入行列。

據客委會統計，4年來已經有381間店家參與，在全鎮830面招牌中，已經有538面招牌完成改造，把尺寸縮到最小、並且盡量平面化、不凸出建築立面，盡可能將街道上空留出，還給行人乾淨的天空，且在地方風氣帶動下，近期也開始有大企業主動加入。

首批加入小招牌運動的大型連鎖企業就有中華電信、國泰人壽及統一超商等，國泰人壽關西通訊處為此請來大吊車，把醒目的大招牌卸下，中華電信更是完全自掏腰包換招牌、將橫幅招牌大幅裁切，其餘部分全部以灰色填上，讓招牌不再那麼刺眼。

關西鎮長陳光彩表示，小招牌運動是關西人打造客庄亮麗風景的集體行動，近年關西逐步將街道電纜地下化，配合民間小招牌運動，街道都寬闊明亮起來，已有超過8成商家都加入，僅剩少部分連鎖大型企業仍固執採用大招牌，未來鎮公所也會配合民間力量，盡量說服其他大企業融入地方，也感謝中華電話、國泰人壽等企業帶頭示範，盡企業社會責任。

客委會副主委周江杰表示，關西鎮是小招牌運動的第一個示範鄉鎮，目前正逐步推廣到其他客庄鄉鎮，例如北埔鄉也已啟動，未來在客庄的街道上空，會慢慢沒有電線及招牌遮擋，還給民眾乾淨的天空。