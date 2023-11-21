竹縣新增9件一般古物 義渡碑等碑文記載地方史蹟
竹縣府今天說，新增9件一般古物，其中九芎林街前義渡碑與菜頭寮暨三崁店義渡碑分別於清光緒、日治大正年間所立，記載當地人士捐資購置義田等，能了解當時台灣的歷史文化。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，日前召開古物審議會，決議通過新增4案9件一般古物，其中由芎林鄉公所提報「九芎林街前義渡碑」、「菜頭寮暨三崁店義渡碑」及「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」的3件碑謁，另6件為新竹縣道卡斯族文化協會提報的竹塹社衛家墓碑，目前累計指定一般古物共7案12件。
縣府表示，「九芎林街前義渡碑」與「菜頭寮暨三崁店義渡碑」分別為清光緒、日治大正年間所立，碑文存錄當地重要家族、人士捐資購置義田，租金作為渡夫薪水的事由，幫助認識當時台灣庶民渡河需求的生活文化，以及九芎林地區家族社會發展脈絡。
縣府說，「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」則是記載地方仕紳墾戶向官府陳情事蹟，有竹北一堡豪強擅自破壞赤柯寮龍脈，台灣北路淡水總補分府因此立碑嚴禁私自開闢掘毀龍脈，以免影響宮壇廟宇和民家祖墳。
縣府表示，此類碑文在台灣數量較少，卻能反映庶民風水及墓葬觀念，是了解清代中葉地方風俗的重要史料。
竹塹社後裔、新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，現存放於關西暗潭的竹塹社衛阿貴家族墓碑，年代涵蓋清嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒等不同階段，墓主男女皆有，分別是一世祖夫妻、三世祖夫妻與四世祖兄弟。
廖志軒表示，墓碑文字原漢並用，採番名加上漢姓，是記錄道卡斯族竹塹社麻嘮吻直雷（衛姓）家族在新埔、關西發展重要史料，能呈現平埔族漢化過程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言