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竹縣新增9件一般古物 義渡碑等碑文記載地方史蹟

中央社／ 新竹縣21日電
新竹縣政府日前召開古物審議會，決議通過新增4案9件一般古物，其中6件為新竹縣道卡斯族文化協會提報的竹塹社衛家墓碑（圖）。（新竹縣政府提供）中央社
新竹縣政府日前召開古物審議會，決議通過新增4案9件一般古物，其中6件為新竹縣道卡斯族文化協會提報的竹塹社衛家墓碑（圖）。（新竹縣政府提供）中央社

竹縣府今天說，新增9件一般古物，其中九芎林街前義渡碑與菜頭寮暨三崁店義渡碑分別於清光緒、日治大正年間所立，記載當地人士捐資購置義田等，能了解當時台灣的歷史文化。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，日前召開古物審議會，決議通過新增4案9件一般古物，其中由芎林鄉公所提報「九芎林街前義渡碑」、「菜頭寮暨三崁店義渡碑」及「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」的3件碑謁，另6件為新竹縣道卡斯族文化協會提報的竹塹社衛家墓碑，目前累計指定一般古物共7案12件。

縣府表示，「九芎林街前義渡碑」與「菜頭寮暨三崁店義渡碑」分別為清光緒、日治大正年間所立，碑文存錄當地重要家族、人士捐資購置義田，租金作為渡夫薪水的事由，幫助認識當時台灣庶民渡河需求的生活文化，以及九芎林地區家族社會發展脈絡。

縣府說，「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」則是記載地方仕紳墾戶向官府陳情事蹟，有竹北一堡豪強擅自破壞赤柯寮龍脈，台灣北路淡水總補分府因此立碑嚴禁私自開闢掘毀龍脈，以免影響宮壇廟宇和民家祖墳。

縣府表示，此類碑文在台灣數量較少，卻能反映庶民風水及墓葬觀念，是了解清代中葉地方風俗的重要史料。

竹塹社後裔、新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，現存放於關西暗潭的竹塹社衛阿貴家族墓碑，年代涵蓋清嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒等不同階段，墓主男女皆有，分別是一世祖夫妻、三世祖夫妻與四世祖兄弟。

廖志軒表示，墓碑文字原漢並用，採番名加上漢姓，是記錄道卡斯族竹塹社麻嘮吻直雷（衛姓）家族在新埔、關西發展重要史料，能呈現平埔族漢化過程。

新竹 墓碑

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