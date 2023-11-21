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竹市兒童醫院容積暴增 民代指前市府涉圖利播關鍵音檔

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立馬偕兒童醫院已在去年啟用營運。記者張裕珍／攝影
新竹市立馬偕兒童醫院已在去年啟用營運。記者張裕珍／攝影

新竹市議員李國璋去年底曾赴地檢署提告市府在馬偕兒童醫院BOT案涉及圖利，他今天在議會總質詢直指檢方一年來完全沒開過偵查庭，不聞不問，因此案最大爭點在於市府替特定廠商將容積率從250％開到450％，今在議事堂播放2019年內政部都委會錄音檔，當時次長花敬群也憂心圖利，未料3個多月後竟態度大轉彎，過程疑點重重。

李國璋今天質詢未給市府答詢時間，針對李國璋質詢內容。市府都發處回應，此案已進入司法程序，一切尊重司法偵辦。市府今年會繼續在各項兒福政策努力為民謀福。

李國璋利用與市議員孫鍚洲聯合質詢長達60分鐘時間，說明兒童醫院BOT案相關疑義，表示此案當初規畫容積率250％，包括台大、長庚都認為應提高容積率到300%，否則醫療財團會賠錢，最後是由馬偕來投標，但市府竟開大門拉高容積率到450%。

李國璋在議事堂也秀出兒童醫院BOT案推動公文、都計審查會議記錄等，2019年6月18日內政部都委會討論，委員認為主計畫和細計畫矛盾，且認為容積調整幅度將近一倍，不能等到得標才來變更，也對先前以為容積只有250％而沒有領標的廠商不公。

依據錄音檔內容，時任都委會主席的花敬群在會議表明內心擔憂，容積增加幅度真的太大，還用BOT案回過來壓都委會，他認為若是250％變成300％還有談的空間，250％變450％幅度太大，雖稱蓋醫院賠錢，但一般概念就是圖利，要有合理評估。

李國璋表示，花敬群雖有提出專業見解，但沒想到到了2019年9月24日的內政部委員會會議以主要與細部計畫可以分離，非屬內政部權責範圍，退回市府本於權責、自行審查報部即可，市府同年11月通過提高容積率至450％，「是誰讓花次長大轉彎？」

李國璋也提到，此案很有問題，據了解調查站也曾辦過，但案件上去就沒下文了，自己在去年11月25日向新竹地檢署提出市府涉嫌兒童醫院案圖利訴訟，但整整一年了，沒開過一次偵查庭，「市府當時聲稱要告我，也沒人來告我」。強調兒童醫院容積率從250％增至450％，因此增加了1萬坪營業面積，若這不叫圖利，天理何在？

新竹市議員李國璋（右上）今天在議會質詢馬偕兒童醫院BOT案容積率爭議。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市議員李國璋（右上）今天在議會質詢馬偕兒童醫院BOT案容積率爭議。圖／取自新竹市議會直播畫面

內政部 BOT 花敬群

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