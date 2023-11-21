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竹東仁愛立體停車場今起試營運免費停車 下月全聯旗艦店進駐

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東仁愛立體停車場試營運，提供超過500個汽車停車位。記者巫鴻瑋／攝影
竹東仁愛立體停車場試營運，提供超過500個汽車停車位。記者巫鴻瑋／攝影

一再延後開放的竹東仁愛立體停車場，歷經近1年的改善後，終於在今天起正式開放，將試營運6天供鎮民免費停車。這座停車場同時也將是竹東首座複合式商場停車場，預計下個月將有全新竹第一家全聯旗艦店進駐，讓不少竹東人都非常期待。

竹東鎮長郭遠彰表示，仁愛立體停車場從2020年10月動工興建後，原訂2021年11月就會完工，當時更舉辦剪綵落成典禮，未料後續卻出現招商不順利，導致停車場一再延後啟用，終於在本屆鎮公所努力招商、歷經12次招標後，才確定順利找到委外經營業者。

郭遠彰透露，停車場1樓及地下層將有470坪商場進駐，雖然不是鎮民期待的大型美式量販賣場，但卻是由全聯獲得經營權，將開設全新竹第一家旗艦店，不僅販售生鮮、日用品，還會有烘焙、熱食餐飲，等同小型購物商場，期待提供民眾更便利的購物休憩環境。

鎮公所宣布，從今天到26日期間，停車場試營運不收費，要讓鎮民免費體驗，後續收費標準則將採每小時20元計費，全棟停車場可容納533輛汽車、92輛機車停放，進出皆採車牌辨識，也歡迎鎮民月租車位。

郭遠彰指出，因仁愛立體停車場就位於全台灣最大的客家市集竹東中央市場旁，平假日甚至晚間人潮都絡繹不絕，啟用後將可分擔信義停車場停車壓力，提供民眾更便利寬敞的停車空間，也呼籲民眾到中央市場採購時多加利用，勿隨意違停造成交通擁堵混亂。

竹東首座複合式商場停車場，規畫將由全聯旗艦店進駐。記者巫鴻瑋／攝影
竹東首座複合式商場停車場，規畫將由全聯旗艦店進駐。記者巫鴻瑋／攝影

竹東仁愛停車場1樓目前正等待商場進駐，規畫將由全聯旗艦店進駐。記者巫鴻瑋／攝影
竹東仁愛停車場1樓目前正等待商場進駐，規畫將由全聯旗艦店進駐。記者巫鴻瑋／攝影

竹東首座複合式商場停車場，規畫將由全聯旗艦店進駐。記者巫鴻瑋／攝影
竹東首座複合式商場停車場，規畫將由全聯旗艦店進駐。記者巫鴻瑋／攝影

停車場 新竹

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