上萬斤琵琶鼠魚肆虐桃園埤塘 原因竟和北部缺水有關

桃園河川、埤塘近來遭外來種琵琶鼠魚入侵，民代直言，琵琶鼠魚數量暴增，已威脅到原生物種，更讓漁民叫苦連天。農業局表示，近年因北部水資源短缺不放水，無法清池，才讓琵琶鼠魚大肆繁殖，市府10月已輔導桃園市養殖漁業發展協會清除2口埤塘，後續會請農水署配合，在既有運作下控制水位，協助清除琵琶鼠魚。

琵琶鼠魚屬外來種，學名翼甲鯰，俗稱「垃圾魚」。議員李家興今質詢表示，許多民眾會租用埤塘從事漁牧工作，但琵琶鼠魚適應力極強，幾乎沒天敵，不僅會吃掉飼料，還會影響原生物種，更有可能在埤塘、河川等流竄，變成生態浩劫。

李家興也提到，日前他前往現場查看，發現有埤塘竟撈出1萬斤琵琶鼠魚，景象相當恐怖；市府面對福壽螺、紅火蟻等外來物種，都有編列預算請專家防治，琵琶鼠魚應該也要有相關計畫，要求市農業局、農業部、農田水利署等相關單位趕緊研擬因應對策。

農業局長陳冠義表示，琵琶魚為底棲性魚種，也是強勢型淡水湖泊外來種，近年因北部水資源短缺，限制埤塘水放流清池，桃園埤塘約有2、3年未放水，水位高無法經常辦理清池，加上琵琶鼠魚繁殖力強，導致數量日益增加。

陳冠義說，琵琶鼠魚清除方法，包括網具捕撈、溫度誘導、生物防治及化學防治，以桃園埤塘情況而言，網具捕撈較可行，也是現行採用的作法，只是必須配合調低水位才能作業，目前已協調農田水利署在既有灌溉管理業務運作下，配合控制水位。