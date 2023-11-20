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打造運動國手搖籃 竹北市核發70餘萬優秀選手獎勵金
新竹縣竹北市公所致力提升城市運動風氣，「打造竹北成為一座運動方城市」列為市政發展重點項目之一。市公所今年擴大編列總金額110萬優秀選手運動比賽獎勵金，截至11月止已核定發放近73萬元獎勵金，其中國際賽事獲獎者8位，以及榮獲全國賽事前三名者共80位，申請年齡層則囊括國小、國中、高中、大學以及社會人士。
竹北市長鄭朝方表示，今年初至11月止，市公所已核發近73萬元獎勵金給予88位運動選手，包含獲得「ISSF 2023世界盃競技疊杯錦標賽」女子10歲組第一名的十興國小邱思齊，勝利國中范蕎蓁也在同場賽事榮獲女子12-13歲組第三名佳績。
以及博愛國中詹秉軒則在「第14屆全民有氧盃全國溜冰錦標賽」打破大會紀錄，勇奪《速度過樁選手菁英-前溜單足S形第一名》；博愛國中擊劍隊勇奪「全中運-團體銳劍/擊劍國女組」冠軍，竹仁國小軟網隊也在「全國青年盃中小學軟式網球錦標賽」囊括多項第一，十興國小吳柏儒在「第20屆總統盃全國溜冰錦標賽」摘下400公尺爭先賽小一男子組冠軍。
目前就讀大學的沈秉祥勇奪「全國原住民族運動會」跳高、田徑公開男子組冠軍，社會人士李淑珍則在「全國壯年、婦女軟式網球分齡錦標賽」摘冠，其餘獲獎項目還有游泳、羽球、舞蹈、跆拳道等。
鄭朝方表示，竹北是一座三高城市，現在正朝健康的三高城市邁進，透過頒發竹北市優秀選手獎勵金，凡是竹北市學校或機關團體，抑或設籍竹北的運動選手皆有申請資格；市公所不僅提供經費獎勵獲獎選手，更舉辦各式市長盃體育錦標賽以及竹北市運動會，期望藉此增加選手實戰經驗、提升技術實力，打造成為國家級運動選手搖籃。
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