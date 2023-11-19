客家戲曲文化新地標 苗栗縣「客家圓樓」29日對外營運
苗栗縣政府促參委外經營的「客家圓樓」，轉型台灣客家八音戲曲推廣中心，將於本月29日對外營運，今天辦理榮興薪傳聯誼會觀摩表演，及北管八音研習成果發表會暖身，縣長鍾東錦期許打造客家戲曲文化新地標傳承。
高鐵苗栗站區的客家圓樓，2014年開幕一度爆紅，後來因縣府場館收費政策，導致人潮銳減，縣府促參轉型台灣客家八音戲曲推廣中心，翔崴文化公司接手經營，參與團隊還有榮興工作坊、榮興客家採茶劇團、金滿圓戲劇團、苗栗陳家班北管八音團、慶美園亂彈劇團等，11月29日對外營運。
縣府文化觀光局指出，推廣中心將成為客家傳統表演藝術基地，以推廣客家八音戲曲為使命，透過示範展覽、名角演繹、教學，及主題講座等方式，傳承客家文化，營運將以「會、展、演、店」的文創商業模式，帶動文化觀光旅遊。
推廣中心今天辦理榮興薪傳聯誼會觀摩表演，及北管八音研習成果發表會，鍾東錦、客委會藝文傳統處長廖美玲等人到場，鍾東錦還演唱客家平板和挑檐歌分享，鍾東錦說，推廣中心希望能吸引國內、東南亞華僑觀光，籲請鄉親教育下一代以客家人為榮，多講客家話。
值得一提是苗栗在地榮興客家採茶劇團創團人鄭榮興，曾獲客委會頒發「客家貢獻獎—終身貢獻獎」，文化部頒發「人間國寶」重要傳統藝術保存者，目前擔任中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會理事長，鄭榮興桃李滿天下，學生自組榮興薪傳聯誼會，每年齊聚一堂，表演互相交流觀摩，至今邁入第30個年頭。
此外，中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會為期半年的「112年度傳統客家音樂人才培訓－北管八音研習」課程，今天成果發表會，還有苗栗縣公館鄉南河國小等5個學校社團接力演出，充滿濃濃客家戲曲文化氛圍。
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