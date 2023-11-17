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竹市「班班有大屏」資安疑慮 ViewSonic發律師聲明澄清
新竹市長高虹安上任後推出「班班有大屏」政策，市議員曾資程日前質疑，大屏觸控螢幕內建「vCast」APP，此為中國廠商設計開發，憂心有資安疑慮，引發話題。市議員孫鍚洲今天質詢也關切要求教育處說明、強化採購，處長陳木金答詢，廠商ViewSonic已正式來函澄清與切結，市府未來採購也會加強資安規範。
據了解，被指有資安疑慮的APP為「vCast PRO」，新竹市學校今年2月所採購的大屏並無增購vCast pro此軟體，需要另外下載，市府教育處初判為為個案使用。經市府徹查都未發現使用「vCast PRO」app，為求慎重vCast都已由廠商於雲端下指令移除。
針對此次事件，優派國際股份有限公司View Sonic也委託律師事務所發出三點聲明說明，強調ViewSonic為全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，提供的優質產品也受台灣諸多教育先進青睞，供應各校產品均恪遵台灣資安相關法令規定及契約約定。
View Sonic聲明也強調，依據報導所提及的EShare程式編碼，與優派公司的vcast應用程式無關，並非優派公司產品、也未經優派公司安裝於所提供的觸控式螢幕。EShare導引出的檔案資訊歷程不存在於vcast軟體，遑論與中國IP位置有任何連結。
新竹市教育處長陳木金表示，新竹市今年2月有採購120個View Sonic大屏產品，此為知名品牌且穩定發展，市府已接獲廠商正式來函澄清，切結保證教學安全無虞並遵守資安通訊相關規範。後續市政府採購大屏標案也會將相關資安條款與切結要求納入。
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