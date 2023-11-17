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民眾諷猶如哈瑪斯地道 苗市復興路分洪工程封路 挖太久惹怨

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗復興路地下箱涵工程封路6個半月，還要追加1個多月。記者范榮達／攝影
苗栗復興路地下箱涵工程封路6個半月，還要追加1個多月。記者范榮達／攝影

苗栗市復興路二段玉維路、僑育北街1公里多，因地下箱涵工程封路，造成交通不便，但6個半月工期還要追加1個多月，部分用路人及居民炸鍋，譏諷開挖過久猶如「哈瑪斯地道」苗栗版，希望盡快完工。

縣府水利處回應，復興路二段寬8公尺，地下箱涵寬5公尺，加上邊溝1.2公尺，僅餘1.8公尺可施設管線，必須設法找空間垂直依序進場，因此拉長施工時間，目前自來水、瓦斯、電力公司已完成，寬頻、中華電信會陸續進場施工，預計下月中旬可通車。

縣府改善苗栗市南苗市區淹水問題，爭取水利署補助辦理田寮圳分洪治理工程，第一期3億多元經費，玉維路往東排入後龍溪工程已完成，接續往上游施工復興路二段玉維路、僑育北街，地下箱涵全長約1150公尺。

縣府原規畫今年3月15日至10月31日分段封閉施工，但至今還沒完工通車，部分用路人及居民怨聲載道，譏諷開挖太久、是否猶如「哈瑪斯地道」又長又深、錯綜複雜。

復興路是苗栗市重要南北向道路，當地維祥里長周靖凱說，因封路造成人車必須繞道光華街，光華街寬僅4公尺多，巷道狹窄住家又密集，車禍事故比施工前增多，救護車穿梭的警笛聲音，尤其夜間讓人心驚膽戰，希望盡快完工通車，不要再拖到農曆春節了。

哈瑪斯 工時

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