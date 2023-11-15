新竹孔廟前廣場造勢「借好借滿」 臨時取消沒罰則惹議

新竹市孔廟前廣場向來被視為選舉重要造勢場地，由於屬於公園範圍，須向市府借用。時代力量議員林彥甫發現借用規範漏洞百出，大選前周末全被藍綠提前「借好借滿」卡位，惡質的是借而不用前3天才取消，完全不用受罰，呼籲市府修正辦法。

市府城市行銷處回應，為了避免惡意借用，將檢討研擬借用後取消預約的時間或納入相關罰則。也將研議依公園場地面積大小擬訂「新竹市公園綠地及廣場使用收費標準」，以納入相關使用場地費或保證金或其他方式，符合使用者付費及公平性原則。

新竹市包括孔廟前廣場、天公壇廟前廣場與樹林頭夜市等處都是熱門的戶外造勢場地，尤其孔廟前廣場空間大、自然人流多，很受選舉陣營青睞。依新竹數位市民整合服務平台的公園綠地場地租借資訊，從11月初到明年1月中的周末假日全被借滿標註為造勢活動，但部分顯示借用後「取消」。

林彥甫今天在議會質詢直指，新竹市公園綠地遭有心人惡意借而不用，孔廟前廣場從11月一路到明年1月中的周末，全被民進黨市黨部、黨籍議員以及國民黨立委鄭正鈐「包牌」借用，更惡質的是，借了又不辦活動，然後借用日前3天再取消，還不用受罰。

「應該設立保證金和使用者付費的機制，以及相關罰則確保公平性。」林彥甫認為，市府應參考其他縣市的做法，將活動異動的告知時間提早到7天前，還要有保證金與罰則等機制，才能防範有心人惡意借而不用，讓真正想要借用場地的人也可以使用。

竹市府城市行銷處說明，依據現行「新竹市公園綠地等場地借用管理規範」，申請借用場地，最早可於活動辦理前90天提出申請。如有申請借用場地經核准後，無故或未於預定活動當日前3天前取消使用者，市府得立即撤銷借用許可且不能再借其他場地。