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新竹客運停駛19條公車路線 桃市府協調亞通接手服務

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新竹汽車客運股份有限公司今年底將停駛桃園19條市區公車路線，桃園市政府今天宣布路線明年元旦起由亞通汽車客運股份有限公司接手。本報資料照片
新竹汽車客運股份有限公司今年底將停駛桃園19條市區公車路線，桃園市政府今天宣布路線明年元旦起由亞通汽車客運股份有限公司接手。本報資料照片

新竹汽車客運股份有限公司因整體營運策略考量，今年底將停駛桃園19條市區公車路線。桃園市交通局今天宣布，為免影響民眾通勤通學所需，19條路線明年元旦起將由亞通汽車客運股份有限公司接手，無縫接軌替民眾服務。

桃園市交通局指出，新竹客運停駛的19條路線分別為5607（湖口到楊梅）、5616（龍潭到中壢）、5617（關西到中壢）、5623（楊梅-捷運環北站）、5624（中壢-湖口）、5644（中壢-頂好社區）、5645（中壢-黃泥塘）、5646（中壢-龍潭）、5647（龍潭-埔心）、5648（龍潭-楊梅）、5649（龍潭-新屋）、5650（新屋-楊梅）、5651（中壢-北高榮）、5652（楊梅-東流里）、5653（中壢-六福村）、5654（中壢-新屋）、5671（中壢-八○四醫院）、5672（中壢-八○四醫院）、5674 （中壢-金雞湖）。

桃園市交通局指出，新竹客運在桃園市營運區域涵蓋中壢、平鎮、龍潭、楊梅和新屋5行政區，路線橫跨到新竹縣關西鎮、湖口鄉2地，停駛對經常往來桃、竹二地的民眾衝擊甚大。為保障民眾權利，市府公開徵求各客運業者參與，上個月19日市區汽車客運審議委員會已通過由亞通汽車客運股份有限公司取得籌備權，目前亞通、新竹2家客運正辦理交接。

交通局表示，亞通客運將以改變最少的方式接手新竹客運19條路線，且仍適用基北北桃1200都會通、桃竹竹苗通勤定期票及市民卡乘車等優惠，民眾不會有轉移的陣痛期。

交通局長張新福表示，全台皆面臨大客車駕駛缺乏窘境，又逢業者一次提出19條市區客運停駛難題，還好持續溝通協調，終獲佳音。為了爭取客運業者永續經營，交通局持續改善業者經營環境，透過調整運價、整合市府資源協助業者招募駕駛等，盼盡早恢復新冠疫情前的運能。

新竹 桃園 疫情

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