議員籲改善蘑菇公園噪音 竹縣：晚間管制遊戲區

民進黨新竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺今天聯合質詢說，竹北市蘑菇公園噪音問題應儘速改善。縣府說，蘑菇公園將實施時間管制，晚上8時後關燈管制遊戲區。

新竹縣議會進行第20屆第2次定期會，張珈源質詢表示，日前公兒30蘑菇公園因有特色，吸引不少民眾到場遊玩，但也造成噪音等問題，導致鄰近居民反彈，盼縣府盡快解決此問題。

對於蘑菇公園問題，產業發展處長陳偉志表示，有部分住戶訴求拆除公園，但考量公園為公共設施，附近住戶也多數支持給予正面肯定，後續與住戶討論後，提出改善措施包含年底前完成內圈遊戲區範圍設置圍籬網，晚上8時後關燈管制遊戲區，其他區域仍可使用。

陳偉志說，遊戲場區域開放時間為上午10時至晚上8時，同時也會函文縣內各幼兒園及國小，盡量分流使用其他特色公園，未來也會增設夜間跑馬燈及分貝偵測器以提醒民眾。

另外，有關台1線替代道路工程，張珈源說，民眾後續也想了解在工程被徵收土地後，剩下畸零地情形，縣府能否購買。

張珈源與吳傳地、何建樺共同指出，除台1線替代道路第1期工程的進度要讓民眾掌握資訊，也要求縣府在第2期工程要有施工期程。

工務處代理處長陳盈州表示，依土地徵收條例規定，有徵收土地後的殘餘部分，地主可在徵收公告日起1年內向縣府申請一併徵收，縣府也都會在公聽會上提醒地主，若有此需求要記得申請。

陳盈州指出，第1期工程目前細部設計第2次已審查通過，預計年底發包，明年就會動工，至於第2期工程上月在立法院交通委員會考察時，已向交通部長王國材爭取，並獲允諾主線剩餘路段應速提案。