樂天桃園球場老舊今開修 張善政：明年4月賽季煥然一新

中華職棒總冠軍戰剛結束，桃園市長張善政今天下午前往中壢區樂天桃園棒球場視察排水改善、草皮移植作業，決定進行該棒球場老舊更新修繕工程，張表示，今天起，樂天桃園棒球場進行草皮場地排水、夜間照明及外野看台地坪及座椅更新改善工程，希望趕在明年4月中職開賽前完工，讓球場煥然一新，球迷有好的看球環境。

中職總冠軍戰昨天樂天桃猿隊以亞軍坐收，球季結束，樂天桃園棒球場完工至今14年來，球場設施老舊，為讓球迷好的看球環境，張善政在樂天桃猿隊領隊川田喜則、體育局長許彥輝、市議員多人陪同視察該桃園球場，實際會勘了解草皮及剷草狀況，決定今天起至明年3月底，完成桃園球場3項優化改善工程。

張善政表示，樂天桃園棒球場自2009年完工後，未曾進行大規模整修，草皮場地排水系統已不符最新國際球場標準，夜間照明也使用耗能燈泡、亮度不足，外野看台地坪及座位已老舊，昨天中職剛剛結束，今起至明年4月前，搶時間更換草皮排水層及夜間照明、外野坪坪座位更新。

這項球場優化工程由市府、中央與樂天球團三方合作，初估工程經費約1.2億元，由中央負擔6成、市府負擔2成、樂天球團負擔2成，先由樂天球團進行草皮移植，把透水層挖除，再由市府接手進行透水土層與排水、噴灌系統施工，讓球場將來在雨停後30分鐘內排水到可比賽狀態，後續改善LED夜間照明和外野看台地坪、座椅更新，讓球迷享有最優質的觀賽環境。

川田喜則表示，感謝桃園市政府、中央大力支持樂天球團進行球場改善工程，雖然工期短，該球團會與市府密切合作聯繫，希望明年職棒開幕前，打造更好的球場環境，雖然昨天無法拿下總冠軍，明年透過很好的球場，希望球員好好表現「明年一定要拿到總冠軍」。