鹿角蕨上板奇木創生 他做的第一筆生意鍾東錦買的

31歲青年謝人傑結合興趣與家業，今年9月自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木，凸顯苗栗縣三義鄉霧鄉及木雕特色，提案縣政府「地方創生提案實作競賽」獲選，做成的第一筆生意賣給縣長鍾東錦。

縣府與、聯合大學在縣府大廳舉辦「地方創生工作坊培、苗栗青年洄游工作坊、大學社會責任實踐計畫聯合成果發表會，其中，地方創生提案實作競賽標竿創生事業獲選團隊，包括「霧鹿奇途」、「回家商行」、「Lokah Sining」、「全齡生活學習提案團隊」、「林也小院」，及「梁山水泊」，各得11萬元獎金。

鍾東錦挺地方創生，宣布明年獎金加碼到12萬元，縣府勞工及青年發展處長王浩中並透露，謝人傑新創「霧鹿奇途」品牌，11月1日在苗栗火車站西站廣場第一次擺攤，還是生手，鹿角蕨上板商品，每件沒有標價，均一價1200萬元，鍾東錦看中1件，當場掏錢購買。

謝人傑說，家中是經營木材業，三義鄉環境條件適合種植鹿角蕨，自己也感興趣，目前有135品種鹿角蕨，加上三義鄉木雕、多霧的特色，因此發想結合，創造「霧鹿奇途」品牌。

「回家商行」徐世棻則分享回家油飯，她表示，北漂到台北讀書時，媽媽總是會幫她準備客家油飯，油飯就是媽媽、回家的感覺，她的本業是童書，因此創生提案不忘初衷，透過繪本型態轉化食物。

今天聯合成果發表會，鍾東錦、聯大校長李偉賢等人打開客家油飯食盒的蓋子，展現「在栗創生」的亮點，並表揚苗栗青年洄游工作坊以三義鄉為實作場域，「哂幸福伙伴」等16組團隊，獲得營運計畫、行銷短片、產品開發及特別獎補助。