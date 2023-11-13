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竹北蘑菇公園太好玩擾民 將設圍籬8點關閉、增設分貝器

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陳凱榮表示，居民因不堪遊戲場噪音擾民，已組成自救會實際測量噪音，發現公園平均音量高達90.1分貝，最大音量甚至達106.1分貝。記者黃羿馨／攝影
陳凱榮表示，居民因不堪遊戲場噪音擾民，已組成自救會實際測量噪音，發現公園平均音量高達90.1分貝，最大音量甚至達106.1分貝。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市蘑菇城堡公園近期因人潮爆滿引發噪音髒亂，遭周遭住戶抗議要求遷移，新竹縣政府已研議在晚間6點提早關燈，不過仍難息民怨。新竹縣產發處長陳偉志表示，近期和居民達成共識，將於內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，並增設分貝偵測器，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區。

新竹縣議員張珈源今在議會質詢指出，新竹縣政府一系列的特色公園規畫的很棒，卻「好玩到被鄰居抗議」，如何解決蘑菇公園噪音擾民問題？

縣議員陳凱榮也表示，居民因不堪遊戲場噪音擾民，已組成自救會實際測量噪音，發現公園平均音量高達90.1分貝，最大音量達106.1分貝，已超過噪音管制標準日間55分貝、晚間45分貝的規定。

縣議員吳旭智說，蘑菇城堡規畫非常用心，連外地的爸媽都帶小朋友來玩，居民拉白布條，他實際到公園看過，從白天到晚上都有孩子來玩，附近包含車輛違停、垃圾、噪音等問題已造成居民困擾，這件事沒有人有錯，希望縣府用最大誠意和民眾溝通解決。

陳偉志表示，蘑菇公園約6千平方公尺，改造面積19%約為500平方公尺，雖然附近居民還是希望拆除、遷移，縣府已很明確轉達「不可能」，但造成民眾影響是事實，因此縣府11日已和居民協商，初步已有共識。

陳偉志說明，產發處將在年底前完成內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區，並增設分貝偵測器、夜間看板跑馬燈提醒民眾注意音量，至於外圍不受影響，民眾仍可靜態散步休憩，景觀燈將於晚間8點熄燈。

至於違規停車問題，陳偉志說明，將和新竹縣警察局、竹北市公所及里長、周邊居民會勘研議，看是否於公園周圍畫設紅黃線，並協請警方加強勸導喧鬧民眾，產發處也會行文給教育單位，請他們分散到其他公園遊憩。

新竹縣產發處將在年底前完成蘑菇公園內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區，並增設分貝偵測器。記者黃羿馨／攝影
新竹縣產發處將在年底前完成蘑菇公園內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區，並增設分貝偵測器。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員張珈源在今天議會質詢時關心蘑菇公園噪音擾民問題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員張珈源在今天議會質詢時關心蘑菇公園噪音擾民問題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市蘑菇城堡公園近期因人潮爆滿引發噪音髒亂，遭周遭住戶抗議要求遷移。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市蘑菇城堡公園近期因人潮爆滿引發噪音髒亂，遭周遭住戶抗議要求遷移。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府將於蘑菇公園內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，並增設分貝偵測器，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府將於蘑菇公園內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，並增設分貝偵測器，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區。記者黃羿馨／攝影

新竹 噪音 陳偉志

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