竹北蘑菇公園太好玩擾民 將設圍籬8點關閉、增設分貝器

新竹縣竹北市蘑菇城堡公園近期因人潮爆滿引發噪音髒亂，遭周遭住戶抗議要求遷移，新竹縣政府已研議在晚間6點提早關燈，不過仍難息民怨。新竹縣產發處長陳偉志表示，近期和居民達成共識，將於內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，並增設分貝偵測器，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區。

新竹縣議員張珈源今在議會質詢指出，新竹縣政府一系列的特色公園規畫的很棒，卻「好玩到被鄰居抗議」，如何解決蘑菇公園噪音擾民問題？

縣議員陳凱榮也表示，居民因不堪遊戲場噪音擾民，已組成自救會實際測量噪音，發現公園平均音量高達90.1分貝，最大音量達106.1分貝，已超過噪音管制標準日間55分貝、晚間45分貝的規定。

縣議員吳旭智說，蘑菇城堡規畫非常用心，連外地的爸媽都帶小朋友來玩，居民拉白布條，他實際到公園看過，從白天到晚上都有孩子來玩，附近包含車輛違停、垃圾、噪音等問題已造成居民困擾，這件事沒有人有錯，希望縣府用最大誠意和民眾溝通解決。

陳偉志表示，蘑菇公園約6千平方公尺，改造面積19%約為500平方公尺，雖然附近居民還是希望拆除、遷移，縣府已很明確轉達「不可能」，但造成民眾影響是事實，因此縣府11日已和居民協商，初步已有共識。

陳偉志說明，產發處將在年底前完成內圈遊戲區範圍設置網狀圍籬，晚上8點後關燈禁止進入遊戲區，並增設分貝偵測器、夜間看板跑馬燈提醒民眾注意音量，至於外圍不受影響，民眾仍可靜態散步休憩，景觀燈將於晚間8點熄燈。