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演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利 桃園慘輸？桃市：不能類比

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
英國天團Coldplay上周末高雄演唱會落幕，共17萬人參與，高雄捷運疏運56萬人次，在增加派接駁車、接運班次與指引人員下，人潮順利疏通。圖／高雄市政府提供
英國天團Coldplay上周末高雄演唱會落幕，共17萬人參與，高雄捷運疏運56萬人次，在增加派接駁車、接運班次與指引人員下，人潮順利疏通。圖／高雄市政府提供

英國搖滾天團Coldplay在高雄國家體育場連唱2天，意外引發演唱會南北引戰。追星族臉書社團指出，高雄世運主場館散場至車站只花26分鐘，對比韓團EXO燦烈日前在桃園巨蛋粉絲見面會，從散場到離開桃園巨蛋花1小時，高雄5萬人大型演唱會交通配套做得比桃園2000人好。桃園市交通局澄清，未接獲主辦單位要求提供交通配套措施，兩者情況不能類比。

韓團追星臉書社團「Stars Of My Universe」發文，EXO燦烈在桃園巨蛋舉辦的粉絲見面會，從火車站到桃園巨蛋完全沒有接駁車，公車又難等，計程車也坐地起價，從活動結束到離開桃園巨蛋整整花1小時；反觀高雄Coldplay演唱會從新左營站下車就有接駁車，接駁車每5到10分鐘就1班，從下火車到世運主場館只花半小時，「這些都是政治的一環、和政治有關」。

事實上，桃園巨蛋近年已非桃園演唱會首選場地，與其他都會常見的棒球場等場地相比，桃園巨蛋目前沒有捷運經過，周邊路幅小，公車班次不多，常用來辦運動會、法會和各類會展；五月天去年就選桃園國際棒球場辦演唱會，今年遇到職棒賽期，場地也要維修，才排不進檔期。

桃園市交通局運輸規畫科長陳家緯表示，韓星舉辦的粉絲見面會和Coldplay的演唱會規模不同，事實上，主辦單位事前並未要求提供相關交通配套措施，兩者比較並不公平。

陳家緯也指出，過去歌手和樂團舉辦演唱會，通常都選在空間夠大、又位於高鐵站和機捷附近的青埔棒球場，五月天就多次選在棒球場開唱，以去年狀況為例，市府事前規畫1.1萬輛汽車及6400輛機車停車位，也加開機捷加班車和2線免費接駁專車，歌迷散場大約在半小時內就完成。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，許多民眾反映參加EXO燦烈的見面會，在前往巨蛋及散場的路上都沒有動線指引、往返火車站的接駁車也沒有加開；巨蛋的區位因素是本來就能掌握的事情，市府本身對於在桃園舉辦的演唱會就應該有所掌握，不應以「主辦單位事先沒有要求提供疏運配套就沒有規畫」為由推託；事前做好規畫，才能在創造演唱會經濟同時，也活絡當地服務業。

演唱會 Coldplay 桃園 高雄市

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