大區輪作喊停 苑裡稻田兩頭落空

農業部「大區輪作」制度明年突然喊停，苗栗縣穀倉苑裡鎮約有1000公頃稻作首當其衝，苑裡鎮農會抱怨，明年一期休耕，既領不到配合大區輪灌省水的4萬2000元補助，如果不休耕，種稻又不能繳交公糧，將「兩頭落空受害」。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，苑裡鎮稻田明年1期稻作休耕可獲4萬2000元省水獎勵，補助落空後，「稻作四選三」政策，2年4期休耕1期，每公頃補助4萬5000元，休耕僅能領4萬5000元，腰斬近一半，不休耕不能領取休耕補助，也不得繳交公糧，農民只能坐等盤商收購，價格難以保證，農友配合省水政策，卻是兩頭落空。

鄭年鈞表示，苑裡鎮1500公頃稻田，6、7成受影響，通霄鎮、後龍鎮等也類似，紛紛向立委陳超明陳情，希望至少不休耕，政府也能專案收購公糧。

陳超明說，沒有事前通知與溝通，導致農民陷入兩難困境，種稻與不種稻都成為輸家；既然水源豐沛，應讓農民種稻，並能繳交公糧，同時將「休耕四選三」的休耕期順延，不是一紙公文斬斷農民收入。

桃園市農業局說，新屋、中壢、過嶺、八德等灌區會受影響，恐造成部分農民損失，但桃園代耕業盛行，農民不必配合在明年第1期休耕，大佃農可持續耕作，有收入來源，對多數農民反而是福音。

另「稻作四選三」規定2年4期需休耕1期，但今年到明年為一個區間，明年第1期就算種稻，只要第2期休耕，就不會被取消繳交公糧資格。

新屋區農會總幹事盧永才指出，受到東北季風影響，桃園向來都在第2期休耕，苗栗縣因為東北季風影響小，2期稻仍然持續耕作，才受到「稻作四選三」政策限制。