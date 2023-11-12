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大區輪作明年暫停 穀倉苑裡鎮千公頃稻田「兩頭落空」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農業部「大區輪作」制度明年突然喊停，苗栗縣苑裡鎮約有1000公頃稻作首當其衝，陷入「兩頭落空」窘境。本報資料照片
農業部「大區輪作」制度明年突然喊停，苗栗縣苑裡鎮約有1000公頃稻作首當其衝，陷入「兩頭落空」窘境。本報資料照片

農業部「大區輪作」制度明年突然喊停，苗栗縣穀倉苑裡鎮約有1000公頃稻作首當其衝，明年一期休耕，既領不到配合大區輪灌省水的4萬2000元補助，如果不休耕，種稻又不能繳交公糧，「兩頭落空受害」。

大區輪作2021年起實施，灌區2年循環，一期作不種水稻改種旱作等，補助每公頃4萬2000元獎勵節水，因今年底南部水情大好，水庫蓄水接近滿水位，農業部最近宣布明年暫停大區輪作，苑裡鎮農民大為錯愕。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，農民配合政府省水政策，苑裡鎮稻田明年一期稻作，休耕可獲4萬2000元省水獎勵，喊停後這項補助落空，此外，「稻作四選三」政策，2年4期休耕1期，每公頃補助4萬5000元，因此如果休耕，僅能領4萬5000元，腰斬近一半。

他指出，如果不休耕，則不能領取休耕補助，也不得繳交公糧，農民只能坐等盤商收購，價格難以保證，農友配合省水政策，卻是兩頭落空，苑裡鎮有1500公頃稻田，6、7成受影響，還有通霄鎮、後龍鎮等地農田也有類似的窘境，紛紛向立委陳超明陳情，希望至少不休耕，政府也能專案收購公糧。

陳超明說，基層農民配合政府水資源調度政策，無預警取消大區輪灌制度，沒有事前通知與溝通，導致苑裡農民陷入兩難困境，種稻與不種稻都成為輸家，農業部限水政策大轉彎，既然水源豐沛，應該讓農民種稻，並能繳交公糧，同時將休耕四選三的休耕期順延，讓農民有時間因應政策改變，不是一紙公文硬生斬斷農民收入。

農民 省水 農業部

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