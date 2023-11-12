菊祥如芋 來去銅鑼賞花

苗栗縣銅鑼鄉是國內重要的杭菊產地，每年開花時節，白色杭菊如雪花落地、黃色杭菊金燦奪目，鄉農會昨、今天舉辦杭菊芋頭節，吸引大批遊客趁好天氣賞花；賞花最佳時間在11月底前，鄉農會提醒把握賞花時機。

銅鑼鄉農會指出，杭菊和芋頭是銅鑼秋收時節兩大特產，今年杭菊栽培面積達40公頃，但受颱風影響受損四成，又逢肥料及人工資材上漲，預估杭菊價格將上揚。

以「菊祥如芋」為主題的銅鑼杭菊芋頭節在西湖溪畔的秋美人農場推出2天活動，縣長鍾東錦昨天頒贈匾額表揚銅鑼杭菊產銷班獲選為全國十大績優農業產銷班。

杭菊栽培遍及銅鑼鄉內各村，農會今年規畫6條賞花路線，花期一路到12月，11月中旬起3周內是賞花最佳時節。2天杭菊芋頭節在銅鑼火車站有免費接駁車。

農糧署北區分署表示，銅鑼杭菊通過411項農藥殘留檢驗，通過產銷履歷面積已達14公頃；銅鑼鄉農會推出的「杭菊銅鑼燒」內餡採國產紅豆，加入杭菊口味，還有杭菊果凍、仙草果凍等。