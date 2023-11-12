竹市果菜市場遷建 爭取提前辦理

新竹市果菜市場使用逾30年、建物承重疑慮加上腹地不足與周邊時常塞車等窘境，地方一直企盼遷建。竹市府都市發展處考量原本遷址處頭前溪二期須等一期通過才能啟動「緩不濟急」，確定將果菜市場遷建提前納入一期，民代也要求市府加緊腳步，並提前與攤商說明、務實辦理。

竹市經國路的果菜市場建築物老舊，市府近年陸續投入經費著手耐震補強、外牆拉皮等改善工程，並於去年擇定遷往「擬定新竹市千甲車站北側地區都市計畫（頭前溪二期）」範圍內。

市府都發處長翁義芳說，頭前溪二期必須得等頭前溪一期擴大都計案經內政部都委會審定後才能辦理，時程無法預估且緩不濟急，因此預計將遷建案納入頭前溪一期優先開發區，爭取提前辦理。

「正在爭取頭前溪一期列為國家重大建設。」翁義芳也提到，市府已向行政院提報將9公頃土地供科管局使用，解決竹科用地不足，待國科會認定，就能讓頭前溪一期有重大突破。

市府產發處長許智堡表示，產發處已將新的市場規畫案上網招標同步進行，希望未來結合果菜、花卉批發與魚市場等多功能服務。

曾在議會質詢果菜市場遷建進度的市議員吳旭豐說，市場二樓重車進出頻繁，一直都有結構承重疑慮，樂見改納入頭前溪一期範圍，希望市府加緊腳步，後續應盡快明確排出遷建時程與攤位規畫。