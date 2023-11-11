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新竹巨城15公尺高耶誕樹絕美亮相 壓軸周年慶將開跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕佳節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，15公尺高的耶誕樹亮相。圖／業者提供
新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕佳節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，15公尺高的耶誕樹亮相。圖／業者提供

新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，在原聲童聲合唱團耶誕組曲歌聲中，點亮15公尺高的耶誕樹，銀白色的LED流蘇燈幕搭配金黃色流星燈飾交互閃耀點綴耶誕樹，吸引民眾搶拍。吉祥物阿Mall也帶著首次亮相的Mall妹坐在巨型馬車迎賓，為2023年全台最壓軸的周年慶搶先暖身。

巨城購物中心是新竹知名的逛街熱點，購物空間與品牌不斷推陳出新，2023年初起至今完成近1500坪的改裝工程，引進眾多桃竹苗獨家話題品牌、維持約25%換櫃率，耶誕樹亮燈後也代表巨城周年慶即將重磅登場。

業者指出，今年巨城周年慶將於11月30日至12月11日登場，除了豐富多元的商品組合、周慶獨賣限定款、聯合特賣會祭出最殺優惠破盤價，搭配滿仟送佰、各式加碼贈、滿額抽按摩椅、扣點抽iPhone新手機等促銷活動，以及全檔期12天12款阿Mall兄妹來店禮，勢必帶動人潮再現新竹鄉親驚人消費力。

除了持續帶動消費力，遠東巨城購物中心也強調會深耕藝文教育，自開幕以來攜手各界舉辦逾3600場各式活動，為兒少教育與在地母語音樂持續投入資源實踐企業社會責任。包括贊助每3年各100萬元教育基金予原聲國際學院以及新竹女中，也挹注新竹KGB舞團、苗栗縣後龍國小扯鈴隊到海外比賽為國爭光。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城建構一個世代交流、文化傳承的平台，提供年輕學子們展現自我的舞台，讓消費者到巨城不只是購物，更能在巨城享受到國際級的專業表演。

迎接年底周年慶盛事，李靜芳也自信表示，在堅持高績效、體驗式行銷及商品多元等三大原則下，巨城與廠商建立最佳夥伴關係，造就逾4成品牌業績居全台前三大，1至10月業績較去年同期成長近2成；已攜手廠商品牌做好備戰規畫，透過巨城FB、IG、APP總計逾110萬粉絲會員的強大數位宣傳力，巨城周年慶絕對精彩可期。

新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕佳節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，在原聲童聲合唱團耶誕組曲歌聲中，點亮15公尺高的耶誕樹。圖／業者提供
新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕佳節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，在原聲童聲合唱團耶誕組曲歌聲中，點亮15公尺高的耶誕樹。圖／業者提供
新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕佳節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，15公尺高的耶誕樹亮相。圖／業者提供
新竹Big City遠東巨城購物中心迎接耶誕佳節，今晚舉行耶誕樹點燈儀式，15公尺高的耶誕樹亮相。圖／業者提供

新竹 周年慶 聖誕節

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