全台唯一！設橋下不用再躲雨 獨輪車專用場在桃園平鎮

桃園地方獨輪車運動盛行、因場地不足需與極限運動場共用，場地缺乏適當保護設施及無戶外具遮雨功能，平鎮區公所利用橋下線型特性，於橋墩編號P208-P211興建全台唯一獨輪車比賽暨練習場，工程於今年2月中開工6月中完工，總經費約1050萬元，並經過桃園市野趣創意運動休閒推廣協會後完工並交由協會代管，後續公所會在訂定相關管理辦法。

平鎮獨輪車運動盛行，現行活動場地以東安國小、三安集會所作為主要活動與練習場地，但皆非正規活動場地，在平鎮公所、民代與交通部公路總局協調下，利用台66橋下的閒置空間作為橋下遊憩空間，將獨輪車活動地花式障礙練習、獨輪車曲棍球比賽及停車空間與儲物設施納入規畫中。

其中障礙練習區針對獨輪車協會與周邊國小需求，設置障礙設施並配置獨輪車造型座椅與護欄，提供安全完善的練習場地。曲棍球練習場則有因空間有限無法做完整曲棍球場，調整設置扶手及圍欄。現場也提供停車位及友善廁所等方便民眾使用。

桃園市長張善政今前往視察表示，獨輪車是平鎮非常熱門的運動，能訓練肌肉協調，但過去因為沒有專屬場地，必須與其他場地混用，容易發生意外。感謝平鎮區公所看見民眾的需求，打造全台灣唯一的獨輪車比賽暨練習場地，提供熱愛獨輪車與曲棍球運動的族群更優質、安全的運動環境。

張善政說，平鎮的東安國中、東安國小皆積極推廣獨輪車運動，相信在有專業的場地後，獨輪車運動會更普及。

平鎮區公所表示，工程於今年2月中開工6月中完工，總經費約1050萬元，並經過桃園市野趣創意運動休閒推廣協會測試後完工並交由協會代管，後續公所會在訂定相關管理辦法。