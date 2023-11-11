八德酒吧半夜喧囂 靜鄰專案強拆

深夜營業場所噪音問題困擾住宅區民眾已久，桃園市政府9月底執行「靜鄰專案」，透過聯合稽查取締業者違章、違規營業情形，昨拆除八德一處酒吧門面；雖然業者反彈，議員也提出質疑，但市府強調依法執行公務。市府另發現麻將館、夾娃娃機店和自助洗衣店也會影響安寧，正研擬自治條例規範。

桃園市都發局表示，市府今年9月底啟動「靜鄰專案」，統計住宅區7種店家最令民眾反感，依序為飲酒店、卡拉OK、麻將館及休閒會館、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、店家違法占用人行空間及自助洗衣店，透過「違建優先處理計畫」取締，目前已拆除近60件招牌，打通2處住宅區通行步道，昨天前往八德區拆除酒吧則是專案首件。

面對市府拆除行動，業者喊冤強調自己是經營餐廳，因為有賣酒水就被認定是酒吧，雖然店內偶爾會有客人講話大聲，引起附近居民反感和警方關切，但也有人惡意檢舉，店內沒客人也被指控妨害安寧。另外，市府上個月30日發公文，本月3日送達，內容要求5日前自行拆除，但建物是房東的，就算要搬遷，時間也太倉促。

市議員呂林小鳳認為，業者6日曾向建管處反映希望緩拆，但受理窗口疑未通報拆除科，昨天拆除也是進行到一半才通知業者，橫向聯繫和拆除符不符合程序，讓人打上問號。

都發局表示，該酒吧10月上旬經市府聯合稽查，確實有半夜喧鬧唱歌情事，已依都市計畫法桃園市施行細則裁處6萬元，當時也勒令改善，但業者仍繼續營業，因此由建管處強制拆除。

市府表示，靜鄰專案仍持續進行，現行法規雖無法管到住宅區開設麻將館、夾娃娃機店和自助洗衣店，但已在修訂相關自治條例，做為日後取締的依據。