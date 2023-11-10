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苗縣畜牧循環中心案 鍾東錦：一定要做但可調整

中央社／ 苗栗縣10日電
鍾東錦。聯合報系照片／記者胡蓬生攝影
鍾東錦。聯合報系照片／記者胡蓬生攝影

苗栗縣擬在銅鑼鄉興辦畜牧循環資源利用研究中心案，地方民眾以反對處理死廢禽畜的化製場，連署要求撤案。縣長鍾東錦今天表示，此案「一定要做，但內容可以調整，循序漸進推動」。

苗栗縣議會第20屆第2次定期大會今天開議，由鍾東錦進行施政報告，內容提及他6月率隊赴日本觀摩氫能、地熱及生質能等再生能源，縣府預計借鏡日本經驗在通霄發展氫能源、泰安發展地熱、銅鑼推動生質能，透過多管齊下方式擴大「苗西綠能區」。

其中，縣府擬在銅鑼鄉興辦「畜牧循環資源利用研究中心」引發地方居民恐慌，反對處理病死豬雞的「化製場」進駐銅鑼，並組成自救會連署要求撤案。

民進黨籍議員羅貴星、無黨籍議員曾玟學指出，地方民眾對於化製場有諸多疑慮，農業部也以無法取得地方同意為由，退回興辦事業計畫書，詢問鍾東錦此計畫到底做還是不做？下一步為何。

鍾東錦表示，當然要做，只是作法要改變，能源原料可以調整，像是稻草、雞糞也可以發電，可以循序漸進推動，會盡量跟鄉親溝通，找出一個大家都能接受的方法，「但這是一定要做的」。

鍾東錦會後受訪指出，縣府要做的不是傳統化製場，因為不是以燃燒方式，而是引進日本先進發酵處理技術處理，站在企業經營立場來看，若能一步到位最好，既然地方民眾有意見，內容可以調整，甚至另覓他處先做試驗場測試也可以。

鍾東錦表示，縣政治理必須有前瞻性，不能坐以待斃，未來各縣市廢棄物，無論農業、工商業、營建業乃至於日常生活垃圾都需要縣市能夠自理，無法依賴別人，這是城市治理的趨勢。

他說，就如同現在苗栗縣死廢禽畜送往雲林處理，雲林人也罵得要死，「我們不能把廢棄物外送造成別人負擔，但一定要有自己的盤算」要有本事處理廢棄物才有辦法發展產業，縣府一定會用最穩健步伐推動，該溝通會持續溝通。

鍾東錦 廢棄物 日本 苗栗縣

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