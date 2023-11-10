竹市警不公開萬聖節臉譜男背景 民代轟：不顧市民安全

新竹市政府萬聖節大遊行，發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議，今天成為議會質詢火熱焦點。市議員劉崇顯、劉康彥都要求警方說明臉譜男身分、背景？市警局長張素菱多次重申偵查不公開，劉康彥搬出相關要點反嗆警方是在「保護」臉譜男，更是棄市民安全於不顧。

今天議會單位業務質詢包括市議員李國璋、陳慶齡、劉崇顯、劉康彥等人都在追問10月28日新竹市政府舉辦萬聖節大遊行，引發的臉譜男抽菸包圍新政治提款機裝扮人衍生的爭議。要求警方說明當天現場作為？臉譜男身分與動機？以及幕後指使者是誰？

當天也有到萬聖節遊行現場的市議員劉崇顯說，臉譜男在滿是小朋友的活動抽菸、包圍提款機裝扮者，警方卻只在旁觀看、蒐證，讓家長難以理解，且事後包含他與無黨籍議員鄭慶欽都被影射是幕後指使者，他要求警方徹查，並說明清楚到底是誰指使？

張素菱說，在檢方指揮偵辦下，警方已查明8人身分，礙於「偵查不公開」無法進一步說明內容。至於臉譜男動機、背後指使者要偵查過後由檢方認定，若有人被指涉是幕後指使者一定會發傳喚通知到案說明。

劉康彥質詢先是批市長高虹安在此事件毫無風度，也沒有政治智慧，接著追問警方是否事前有無臉譜男的情資？張素菱說，任何人都可以參與活動，警方處理原則為柔性蒐證、事後訴追，確保現場沒有特殊騷動衝突，但坦言事前並不知道臉譜男到場。

至於臉譜男抽菸、嚼檳榔與包圍提款機是否合宜？張素菱說，自己當天不在現場，尊重現場指揮官判斷。劉康彥再追問臉譜男是否是限制他人行動？張素菱則解釋表示，當天人潮擁擠，「提款機」因為裝扮因素空間狹小的，無法跨步走，只能碎步前進。

「如果今天臉譜男是包圍高虹安？警方又會怎麼處理？」張素菱對此答詢表示，這是假設狀況，必須現場實際判斷，持續蒐證也是一種作為，但也強調不會讓此事發生。

至於8名臉譜男到底是誰？又是從何而來？張素菱這時說明，8人已經查明身分，並於11月6日移送給地檢署偵辦，身分涉及刑案偵辦無法說明，不過了解是相約前來；劉康彥再追問移送內容，張素菱才在此時證實「是依照涉嫌強制罪嫌」，並強調自己只被檢察官授權回答，「已查明8名臉譜男身分、臉譜男不在列管幫派名冊當中。」

由於警察局以偵查不公開為由不說明案情細節，劉康彥最後也搬出偵查不公開辦法，強調若有影響社會大眾生命、身體、自由、財產安全，有告知民眾注意防範必要，批評警方是在保護臉譜男。張素菱回應表示有檢討執法，並請教法律顧問確認處理適法。