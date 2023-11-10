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竹北市莊敬北路新設LED燈 提升人車夜間活動安全

中央社／ 新竹縣10日電

新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，近日完成莊敬北路新設路燈工程，於2側人行道配置新設單臂發光二極體（LED）路燈，提升市民及用路人夜間活動安全。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，鄭朝方持續打造城市美學、推動市政進化，公共建設融入減法設計，並導入色調管理陸續完成蓮花公園、兒11公園，以及仁義市場、新社市場等公廁翻新整建。

鄭朝方向中央社記者表示，近期完成莊敬北路新設路燈工程，於2側人行道配置新設單臂LED路燈，提升市民及用路人夜間活動安全。

他說，莊敬北路兩側人行道因早期並無規劃設置路燈，人行環境夜間照明不足，經研議評估後，公所自籌新台幣170萬元進行莊敬北路新設路燈工程，新設路段為勝利八街一段口至十興路口，近日已完工啟用。

鄭朝方指出，此路燈也響應綠色能源節能省電，並採暖色調照明，提升用路人護眼舒適度。

他表示，路平、燈亮是城市建設基礎，明亮的道路更是保障市民生活品質、產業與觀光活動安全的根基，將持續提升健全道路周邊設施，為市民打造更舒適宜居的生活環境。

人行道 鄭朝方

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