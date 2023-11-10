人口破20萬難負荷 竹北戶政所將分家

新竹縣竹北市人口近年持續增長快速，今年已近22萬人，竹北戶政事務所業務嚴重超載，所內洽公區更難容納湧入的洽公民眾，議員陳凱榮昨質詢要求縣府說明如何因應，縣府指出，已規畫拆分竹北戶政事務所為東區及西區事務所，便民洽公。

陳凱榮指出，竹北戶政事務所1988年落成，當時竹北人口才5萬多人，如今暴增4倍，現有空間已難負荷，甚至人潮排到所外，周遭停車一位難求也是問題。

縣府民政處回應，原計畫另覓他處新建辦公機關，不過考量遷移恐讓竹北西區民眾洽公不便，經重新討論，目前規畫現有竹北戶政事務所直接掛牌改為「竹北西區戶政事務所」，縣府另在新竹地方法院旁新建「竹北東區戶政事務所」，同時服務竹北東西區居民。

縣長楊文科表示，竹北戶政事務所擴大服務量能一直是縣府重視的政策目標，未來擬同步將社會處從縣府大樓遷出，與竹北東區戶政事務所共同新建聯合辦公大樓，並向中央爭取10億元興建經費，縣府會加快辦理作業。