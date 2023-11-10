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解救行人地獄 桃園火車站前推新制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園火車站前人車險象環生，市府推動「舊市區空間再生計畫」，調整站前標線、計程車排班區，並設置行人專用時相，盼分流人車。記者朱冠諭／攝影
桃園火車站前人車險象環生，市府推動「舊市區空間再生計畫」，調整站前標線、計程車排班區，並設置行人專用時相，盼分流人車。記者朱冠諭／攝影

桃園火車站每日旅運量全台第2，前站出入口銜接的復興路與中正路口人車交織，卻無設置交通號誌，險象環生。市府近期調整站前標線並設置行人專用時相，分流人車，但議員憂心大同路與復興路近距離就有2個號誌，可能造成車輛回堵，建議試辦後依狀況微調時相。

桃園火車站前人車密集，交通部日前公布全國1000處行人事故熱點，周邊的復興路、中正路、中山路、大同路都上榜。

交通局交通工程科長曾啟倫指出，這次將大同路行穿線往中正路方向挪移，縮小復興路與中正路口範圍；調整計程車排班區及長壽街往大同路行車動線，增紅綠燈管制人流和車流，減少人車交織；並設計S形行穿線，讓行人可用最短距離往返新光三越和遠東百貨，11月底前增行人專用時相，讓計程車、行車和行人依序通行。

桃園市長張善政昨視察改善後的行人動線，他說，先改善行穿線、號誌和時相，翻新現況，期望短期內透過花小錢有大效果。

居民李先生說，近期發現站前路口有明顯改變，自己樂觀其成，但仍可看見部分長輩不習慣走新畫的行穿線，直接穿越路口，非常危險，呼籲加強宣導。

議員黃瓊慧肯定市府整體改善計畫，但憂心未來大同路與復興路近距離有2個號誌，可能產生車輛回堵問題，建議試辦後再依狀況微調時相；交通局表示，會觀察車流順暢程度滾動檢討。

火車站 計程車

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