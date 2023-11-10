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大新竹輕軌 專家：紅線應接高鐵站

聯合報／ 記者張裕珍巫鴻瑋／新竹報導

新竹輕軌建設計畫2017年獲行政院核定，但停在可行性研究階段多時，多名交通專家認為，應將輕軌先期路線（紅線）延伸至高鐵新竹站，並和新竹縣藍線串連，發揮軌道運輸最大效益。縣府昨也表態支持「捷運成環」，可省轉乘時間又能共用機廠，一舉多得。

新竹環線輕軌計畫路網包含紅線、藍線、綠線與橘線，優先推動的紅線規畫從新竹車站出發，經工研院、清大、陽明交大、科學園區到台鐵新莊車站。過去試算包含用地費與建設經費達458億元，縣市按比例分別負擔，透過土地開發挹注。

輕軌建設不僅茲事體大，不少民代也關切如何與台鐵六家線競合，另憂心站點規畫不夠完善、交通黑暗期漫長等；竹市府交通處將紅線提報至交通部審查，交通部去年底提出運量過於樂觀、園區內經費分攤方式、維修機廠規模配置等意見。

竹市府前天舉行新竹輕軌專家座談會，台北捷運公司前董事長蔡輝昇表示「輕軌先期路線應連接至高鐵新竹站，一次到位」，縣市紅線及藍線一起做、機廠共用；陽明交通大學退休教授張新立透過書面表示，應將台鐵六家線競合關係納入考量，並加強輕軌與公共運輸轉乘接駁計畫，提升輕軌運量。

市長高虹安說，市府將按專業意見提出修正路線，目標竹市紅線延伸至高鐵新竹站，與竹縣藍線合作發揮最大效益，並修正可行性研究報告，盡速呈報交通部審查核定。

竹縣府規畫藍線在竹北六家銜接竹市紅線，路線經光明六路，串聯高鐵特定區、台知園區、竹北市區，在台鐵橋東側跨越頭前溪進入竹市，在光復路接紅線，形成環狀路網。

縣府交旅處強調，「捷運成環」可補跨頭前溪橋梁不足，同時紅線與藍線直通不需轉乘，還可共用五級機廠減少重複投資、解決新竹市區機廠用地問題。

新竹 輕軌 高鐵

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