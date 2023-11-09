擺脫光棍！超狂火車場景搬進戶所 烏干達台籍夫妻搶頭香

桃園中壢區戶政事務所打造全新結婚拍照專區「LOVE TRIP愛旅列車」，結合中壢台鐵、高鐵、捷運三鐵特色，打造擬真車廂，窗景巧妙融入在地青塘園景致，營造沉浸式車廂婚禮體驗，結婚背板今亮相。烏干達籍哈瓦里與台籍周婉君今登記成為愛旅列車第1組乘客，2人也直呼幸運，戶所也將2人及2歲兒合照做為結婚證書封，讓他們相當感動。

「LOVE TRIP愛旅列車」結合鐵道及旅程概念，以浪漫淺粉、鮭紅及天青石藍為主色調，搭配花窗地毯、退役台鐵座椅營造復古氛圍。牆面海報、跑馬燈、時刻表更隱藏「You&Me 1314」、「our great time 520」等字，選在1111光棍節前亮相，邀單身男女搭乘愛旅列車擺脫光棍。

今首度亮相結婚拍照專區由哈瓦里、周婉君及2人兒子成為第1組體驗新人，2人經在台外國友人介紹認識，交往不到1年就認定彼此，不過烏干達人在台結婚，需先回國申請單身證明，再經過翻譯及台灣駐外館處認證，歷經層層關卡，終於備妥文件今至戶所登記。

成為「LOVE TRIP愛旅列車」第1對乘客，讓周婉君直呼幸運，原本只是到戶所登記，沒想到現場竟然有這麼漂亮的結婚拍照專區，跟老公還有小孩留下珍貴回憶。戶所除了送上內嵌3人合照的結婚證書封套作為結婚賀禮，還主動提供所有照片讓她覺得超感動。

桃園民政局長劉思遠表示，桃園各戶所持續發揮創意更新結婚背板，以地方特色為主題、加入時尚元素設計，吸引重視儀式感的新人前來登記，為人生重要時刻留下紀念。